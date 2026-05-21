Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić četvrtu godinu zaredom obeležio je u prostorijama Starog dvora gradsku slavu Vaznesenje Gospodnje – Spasovdan, čime je nastavljena tradicija prekinuta pre dve decenije. Zajedno sa premijerom Srbije Đurom Macutom, uz sasluženje sveštenika Srpske pravoslavne crkve, obavljeno je lomljenje slavskog kolača, nakon čega se gradonačelnik kao domaćin slave obratio brojnim zvanicama.

– Četvrtu godinu zaredom, otkada smo uz pomoć Njegove svetosti patrijarha i zajedno sa ovom gradskom upravom vratili tradiciju proslavljanja gradske slave u velelepno zdanje Starog dvora. Ponosan sam i čast mi je što je za mandata ove gradske uprave započeta nova tradicija, u stvari vraćena ona koja je prekinuta pre oko dvadeset godina. Ovo nije običan Spasovdan, upravo zbog prisustva Časnog pojasa Presvete Bogorodice, koji je do sada samo u tri države iznošen sa Svete Gore, a to su Grčka, Kipar, Rusija i sada Srbija. Pojas je donet u pratnji igumana Jefrema, kojeg su juče dočekali predsednik Srbije Aleksandar Vučić i patrijarh Porfirije. Velika je čast našem gradu što ćemo imati priliku da budemo domaćin jednoj tako velikoj svetinji – naveo je Šapić.

Šapić je ovom prilikom posebno zahvalio našem patrijarhu zbog svega što čini poslednjih nekoliko godina.

– Započeli smo nove procese negovanja tradicionalnih, porodičnih vrednosti, među kojima je i jedna od najvećih manifestacija u ovom delu Evrope „Beogradski dani porodice”. Manifestacija na svaki način, u poprilično teškim vremenima za očuvanje baze i srži srpskog naroda, treba da pomogne našem društvu da pokažemo međusobnu ljubav, zajedništvo, bliskost i da momenat u kojem se nalazi naša zemlja i čitav svet što lakše prevaziđemo. Svima želim srećnu slavu, dobro zdravlje, puno ljubavi, razumevanja i svih onih stvari na koje nekad zaboravimo u ovim prebrzim vremenima, koja su nam nametnuta iz ovih ili onih okolnosti – rekao je Šapić.

Prenoseći pozdrave patrijarha Porfirija, vikarni episkop Nikon Cvetićanin je čestitao svima Spasovdan, naglasivši da je Beograd sveti grad.

– Beograd je grad sa viševekovnom istorijom, hrišćanskih drevnih mučenika Ermila i Stratonika, gde su spaljene mošti Svetoga Save, grad gde su postradali đakon Avakum i iguman Pajsije. Beograd je i grad velikih svetinja, crkava i naše Patrijaršije. Ovih dana imamo osobitu radost da je u prestoni grad, blagoslovom bratstva i igumana svetogorskog Manastira Vatopeda, stigao pojas Majke Božje i da će u Spasovdanskoj litiji biti prenet i dostupan građanima u Hramu Svetog Save. Neka vam gospod Bog da uspeha u radu i blagoslova kako bismo svi mi delili dobra kao i do sad – kazao je episkop Nikon.

Tradicionalna Spasovdanska litija proći će večeras centralnim gradskim ulicama. Trasa litije je od Vaznesenjske crkve do Hrama Svetog Save, a kretaće se Ulicom kralja Milana, preko Trga Slavija i Bulevarom oslobođenja do Hrama.

Ispred Vaznesenjske crkve litija će krenuti u 19 časova.