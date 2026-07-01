Autobus sa 55 putnika zakucao se u zgradu gradske uprave u ulici Rambla Feran u gradu Ljedi, na severoistoku Španije.

Gradonačelnik Ljede, Feliks Larosa, izjavio je: „Ovo je najteža saobraćajna nesreća koja se dogodila u gradu Ljedi.“

Autobus je saobraćao kroz centar grada na liniji od Ljede do istorijskog sela La Granja d'Eskarp, kada je iznenada skrenuo sa puta.

Na mesto nesreće je odmah upućeno 11 vatrogasnih ekipa i jedan helikopter.

Larosa je potvrdio da se među povređenima nalaze i sezonski radnici koji su putovali na posao u voćnjake radi berbe voća.

Prema podacima katalonske vatrogasne službe, 12 osoba prevezeno je u Univerzitetsku bolnicu Arnau de Vilanova.

Četvoro povređenih nalazi se u kritičnom stanju, dok je osmoro u manje ozbiljnom stanju.

Preostalih 34 povređenih zadobilo je lakše povrede, a neki su prevezeni u lokalne zdravstvene centre.

Istražitelji veruju da je vozač autobusa možda izgubio kontrolu nad vozilom.

Međutim, tačan uzrok nesreće i dalje nije poznat, piše britanski "San".