Padinska Skela našla se danas na udaru snažnog nevremena koje je za svega nekoliko minuta potpuno promenilo sliku vremena. Nakon sparine i tmurnih oblaka, usledio je pravi vodeni zid – kiša je počela da pada tolikim intenzitetom da se, kako kažu građani, "prst pred okom nije video".

Jak pljusak, praćen učestalom grmljavinom, pretvorio je ulice u bujice, a svi koji su se u tom trenutku zatekli napolju ostali su mokri do gole kože za svega nekoliko sekundi.

Monsunski pljusak pogodio sever Beograda

Kiša je padala gotovo horizontalno, dok su jaki udari vetra dodatno otežavali kretanje. Zvuci grmljavine odjekivali su Padinskom Skelom, a tamni oblaci potpuno su zaklonili nebo.

Građani su požurili da pronađu zaklon, dok su vozači bili prinuđeni da uspore zbog znatno smanjene vidljivosti i velike količine vode na kolovozima.

RHMZ prethodno upozorio na nevreme

Republički hidrometeorološki zavod prethodno je izdao hitno upozorenje za Beograd, navodeći da se jaka konvektivna oblačnost sa istoka Srema i juga Banata širi upravo ka severnim delovima prestonice.

Meteorolozi su upozorili da se u delovima Beograda, posebno u Batajnici, Padinskoj Skeli i Borči, očekuju obilni pljuskovi, grmljavina i jak vetar u zoni padavina.

Istovremeno, RHMZ je upozorio i na nastavak intenzivnih padavina u Vojvodini, uz mogućnost grada i olujnih udara vetra.

Nestabilno vreme se nastavlja

Prema najavama meteorologa, nestabilno vreme zadržaće se i tokom narednih sati, pa se lokalno i dalje očekuju jaki pljuskovi sa grmljavinom, kratkotrajni olujni udari vetra i velika količina kiše za kratko vreme.

Građanima se savetuje oprez u saobraćaju, kao i izbegavanje boravka na otvorenom tokom prolaska grmljavinskih oblaka.