Javno-komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija" saopštilo je da će u petak, 3. jula, zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u gradskoj opštini Zvezdara bez vode ostati deo potrošača.

Kako se navodi u saopštenju, sutra će od osam do 22 sata bez vode će ostati potrošači u GO Zvezdara i to potrošači u ulicama Radeta Markovića, Radmile Savićević i Steve Žigona.

Potrošači će bez vode biti zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u toj gradskoj opštini.

Iz ovog preduzeća apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe i navode da će za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biti obezbeđene auto-cisterne.