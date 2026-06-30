Snažno nevreme koje je danas posle podne zahvatilo delove Beograda ostavilo je prve posledice na levoj obali Dunava. U Ulici Grge Andrijanovića u Krnjači jak vetar oborio je veliko drvo.

Na snimku koji je objavila Instagram stranica kkbops vidi se da je drvo prilikom pada pokidalo kablove, što je dodatno otežalo situaciju na terenu.

A u Čačku je padao grad, sve se zabelelo za nekoliko minuta, slike odande pogledajte u POSEBNOJ VESTI.

Podsetimo, olujni sistem koji je prethodno pogodio južni Banat stigao je i do beogradskih naselja na levoj obali Dunava. Pored Krnjače, nevreme je zahvatilo i Borču, kao i druge delove opštine Palilula.

Nevreme je bilo praćeno gradom, olujnim vetrom, obilnom kišom i grmljavinom.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), do kraja dana zadržaće se veoma toplo vreme uz malu do umerenu oblačnost, ali se očekuju i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, koji će ponegde biti intenzivniji, naročito u zapadnim i centralnim krajevima Srbije.

RHMZ upozorava da se i na širem području Beograda, pre svega u banatskom i sremskom delu grada, očekuju kratkotrajni pljuskovi praćeni grmljavinom.