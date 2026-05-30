Ministar finansija Republike Srbije Siniša Mali najavio je danas uklanjanje velikog banera iz centra grada.

Tokom poslednjeg dana, blokaderi i njihovi mediji udruženim snagama histerično kmeče zbog velikog banera na Palati Albanija na kome piše "Srbija pobeđuje".

Kako navode, baner onemogućava retkoj, ugroženoj i zaštićenoj vrsti ptice bela čiopa da dođe do mladunaca koji se nalaze u gnezdima iza njega duže od jednog dana.

Snimci su dramatični. Izbezumljene ptice očajnički kruže oko zgrade i krešte dok njihovi gladni mladunci kukaju i pitaju "gde je moja mama?"

Vratimo se, makar na trenutak, u realnost.

Bela čiopa prvi put je primećena u Beogradu 2018. godine kao redak primer urbane migracije ptica koje se u našim krajevima obično naseljavaju oko Đerdapske klisure.

Bela čiopa nije ni izbliza ugrožena, niti retka. Naseljava tri kontinenta, od kojih je jedan evropski. Bela čiopa jeste strogo zaštićena zakonom - u smislu da ih je zabranjeno ubijati, dakle jednako je zaštićena kao i npr. vivak. Sve životinje koje nisu invazivne vrste smatraju se zaštićenima.

Dalje, bela čiopa ne gradi gnezda ekskluzivno na prednjoj strani Palate Albanija (kao blokaderi iz kruga dvojke), već naseljava celu Knez Mihailovu i Terazije. Nije poznato koliko gnezda se nalazi iza banera, može biti da se tamo nalazi izvestan broj njih.

Ključni momenat: ovo nije prvi put da se veliki baner nalazi na ovom mestu.

Reklama iste veličine nalazila se na istom ovom mestu 2021. godine povodom prikazivanja filma "Sunčanica", zbog čega se tada oglasilo ukupno nula protivnika vlasti i udruženja ljubitelja ptica.

Zaključak je jasan - nije do banera, do poruke je.

Blokaderi znaju da ne može da ih spasi ni milijardu nalepnica polepljenih po ulazima, haustorima, liftovima i javnim toaletima, pa kukaju na banere.

To je ono što njima smeta, poruka. Bela čiopa je samo jeftina manipulacija.

