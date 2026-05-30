Jedan neobičan objekat u SAD sada svima nudi priliku da makar na dve noći iskuse život pod zemljom — i to u potpunom luksuzu.

U srcu planinskog masiva Ozark, u mestu Parthenon u Arkanzasu, nalazi se Beckham Creek Cave Lodge — nekadašnje sklonište pretvoreno u jednu od najneobičnijih kuća za odmor na svetu. Luksuzni smeštaj uklesan u prirodnu pećinu privlači turiste željne nesvakidašnjeg iskustva iz celog sveta.

Od skrovišta razbojnika do atomskog bunkera — pa do luksuza

Istorija ovog mesta zvuči kao scenario za film. Prema lokalnim pričama, pećina je još u vreme Divljeg zapada služila kao skrovište bande ozloglašenog odmetnika Džes Džejmsa. Tokom prohibicije koristili su je krijumčari alkohola.

Osamdesetih godina, u jeku straha od nuklearnog rata, prostor kupuje biznismen Džon Hej i pretvara ga u pravo atomsko sklonište. Kasnije objekat menja namenu — jedno vreme tu je radio luksuzni noćni klub sa heliodromom, a prema pričama, na otvaranje su helikopterima stizale svetske zvezde poput Elizabet Tejlor, Majkl Džekson i Silvester Stalone.

Kuća u pećini od 500 kvadrata sa vodopadom u dnevnoj sobi

Danas ovaj neobični smeštaj zauzima više od 500 kvadratnih metara unutar prirodne pećine i okružen je ogromnim privatnim imanjem od preko 250 hektara. Može da primi do osam gostiju i sadrži četiri spavaće sobe, četiri kupatila, veliki dnevni boravak sa prirodnim vodopadom i potpuno opremljenu modernu kuhinju.

Enterijer je spoj luksuznog lofta i sirove prirode — zidovi od stena ostavljeni su vidljivi, sa stalaktitima i prirodnim formacijama uklopljenim u dizajn. Posebno se izdvaja glavna spavaća soba sa velikim okruglim krevetom i dekorativnim svetlima koja vise sa plafona pećine.

Aktivnosti koje čekaju goste

Osim samog smeštaja, gosti imaju pristup brojnim aktivnostima — vožnji terenskim vozilima kroz šumu, jezeru za kajak i ribolov, stazama za pešačenje i biciklizam, vidikovcima sa pogledom na dolinu Ozark i mestima za logorsku vatru. U blizini se nalazi i Eureka Springs, jedno od najpoznatijih turističkih mesta u ovom delu Amerike.

Koliko košta noć u najluđem bunkeru na svetu?

Ova jedinstvena kuća godinama je bila na prodaju za oko 2,75 miliona dolara, ali danas funkcioniše kao ekskluzivan smeštaj. Cena noćenja iznosi oko 2.200 dolara po noći, uz minimalan boravak od dve noći. U cenu je uključena cela kuća i privatni posed — bez deljenja prostora sa drugim gostima.

Iako većina ljudi ne može da priušti sopstveni bunker, makar na kratko može da iskusi kako izgleda život pod zemljom — u stilu koji nema veze sa preživljavanjem, već sa čistim luksuzom.