Saopštenje Opštinskog odbora SNS Stari grad prenosimo u celosti:

"Opštinski odbor Srpske napredne stranke Stari grad obaveštava javnost da je organizovano zbrinjavanje i hranjenje mladunaca bele čiope, dok ne bude premešten baner na zgradi Palata Albanija.

Zahvaljujemo se na brzoj reakciji Ministarstva za zaštitu životne sredine i stručnom timu Zavoda za zaštitu prirode koji su na terenu i koji rade na zbrinjavanju i hranjenju mladunaca bele čiope.

Želimo da obavestimo sve građane koji iskreno brinu za bele čiope, da su mladunci ove ptice dobro i u odličnim su rukama stručnog tima Zavoda za zaštitu prirode.

Takođe želimo da obavestimo javnost da će premeštanje banera sa Palate Albanije početi u 19 časova čime će se omogućiti dalje nesmetano hranjenje mladunaca bele čiope", zaključuje se u saopštenju.

BONUS VIDEO