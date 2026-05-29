Ovaj most preko Tare nalazi se na pravcu kojim tokom letnje sezone prolaze brojni turisti koji iz Srbije putuju ka Žabljaku, Pljevljima, Nikšiću i dalje prema Jadranskom moru, pa se vozačima savetuje da na vreme planiraju putovanje i računaju na moguće zastoje.

Za teretni saobraćaj, odnosno kamione, šlepere, kamione sa prikolicom, šlepere sa prikolicom i druga teretna vozila nosivosti preko 3,5 tone, uvodi se potpuna obustava saobraćaja do završetka radova.

Za putnička vozila i autobuse važi izmenjen režim, uz potpune obustave svakog dana u terminima od 6.00 do 8.00, od 10.00 do 12.00 i od 14.00 do 20.00 časova.

Kako je saopšteno, izvođač radova će, u skladu sa potrebama učesnika u saobraćaju, dodatno prilagoditi izvođenje radova i omogućiti propuštanje vozila u 7.00, 16.15 i 18.00 časova. Van navedenih termina, saobraćaj će se odvijati naizmenično, uz poštovanje postavljene signalizacije.

Za vreme trajanja obustava, vozači mogu koristiti alternativni putni pravac preko Vrulje i Mijakovića.

Iz Uprave za saobraćaj apeluju na sve vozače da planiraju putovanja u skladu sa novim režimom, koriste alternativne pravce i poštuju saobraćajnu signalizaciju, kako bi se radovi izvodili efikasno i bezbedno.

BONUS VIDEO