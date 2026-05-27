Ukrajinci pomerili granice nemogućeg! Oboren rekord - FPV dron preleteo više od 100 kilometara i zbrisao metu, pogledajte snimak (VIDEO)

Ukrajinski operateri FPV dronova tvrde da su postavili novi rekord u dometu

 
Autor:  Milica Krstić
27.05.2026.12:40
Ukrajinski operateri FPV dronova tvrde da su postavili novi rekord u dometu pogodivši cilj udaljen 102 kilometra pomoću FPV drona tipa kvadrokopter, bez korišćenja drona nosača ili sistema "matičnog broda", prema rečima Serhija Sternenka, savetnika ministra odbrane Ukrajine.

Izveštaj o ovom udaru objavio je Sternenko, zajedno sa porukama koje potvrđuju rezultat. U prepisci se navodi da je cilj lociran i pogođen na udaljenosti od preko 100 kilometara.

Prema dostupnim informacijama, dron je pogodio rusko vozilo UAZ "Buhanka" duboko u pozadini ruskih snaga.

Ukrajinske trupe su primetile da je aktivnost ruskih vozila obično znatno manja na udaljenostima od oko 100 kilometara od linije fronta, pošto se ta područja smatraju relativno bezbednim od većine tradicionalnih pretnji koje predstavljaju FPV dronovi.

Tehnološki proboj i taktika

Upotreba FPV drona kvadrokoptera na tolikoj udaljenosti bez posrednog nosača predstavlja značajno tehnološko dostignuće. Dugometni FPV udari se obično oslanjaju na:

  • Dronove repetitore (za prenos signala)
  • Sisteme sa fiksnim krilima
  • Kombinovane šeme lansiranja u kojima veća bespilotna letelica prenosi FPV dron bliže ciljnom području.

Do sada su FPV napadi proširenog dometa uglavnom bili povezani isključivo sa letelicama fiksnih krila ili pomenutim sistemima dvostrukih dronova.

Prijavljeni udar na 102 kilometra ukazuje na brz napredak Ukrajine u oblastima komunikacija, napajanja, navigacije i stabilnosti kontrolne veze na velikim udaljenostima.

Takve sposobnosti značajno proširuju ukrajinski radijus delovanja, omogućavajući FPV sistemima da dosegnu logistička vozila, transport, komandna mesta i druge mete daleko iza uobičajene taktičke pozadine ruskih snaga.

Prethodni rekordi

Ranije je ukrajinski proizvođač dronova-presretača "Wild Hornets" (Divlji stršljeni) saopštio da su posade njegovih dronova STING uništile više od 300 vazdušnih ciljeva tokom samo jednog dana i noći borbenih dejstava.

U okviru tog uspeha, jedna jedinica je navodno sama ostvarila 120 presretanja, čime je takođe postavljen rekord.

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,07 117,42 117,77
USD USD 100,54 100,84 101,14
CAD CAD 72,8 73,02 73,24
AUD AUD 71,99 72,21 72,43
GBP GBP 135,24 135,65 136,06
CHF CHF 128,04 128,43 128,81

