Starleta Tamara Bojanić uhapšena je prethodne večeri zbog vožnje u alkoholisanom stanju.

U kasnim večernjim satima policijska patrola je zaustavila Tamaru u Beogradu na vodi radi rutinske kontrole.

Prilikom alkotesta influenserka je bila u alkoholisanom stanju, te je policija odmah reagovala i sprovela je u stanicu policije u Savskoj ulici.

Takođe je, prema saznanjima domaćih medija, urađen i test na opijate.

Prosila na ulici

Podsetimo, Tamara je nedavno u miniću izašla u sam centar Beograda i to sa velikim transparentom. Kao vid šale, sela je na ulicu sa jednom molbom za prolaznike.

- Potreban mi je novac za ferari - pisalo je na velikom transparentu.

Pored nje, koja je sedela na pločniku u Knez Mihailovoj ulici, bila je i činijica gde su prolaznici mogli da joj ostavljaju novac.

"Strašno, ovo je baš strašno", "Iako se samo šali, bedno", "Da li je ova žena normalna, šta će još uraditi?", "Jezivo", komentari su korisnika društvenih mreža koji su očigledno zgroženi njenim ponašanjem.

Alo/Pink.rs

