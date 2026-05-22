Ovogodišnji, četvrti po redu Sajam sporta na Čukarici, na kojem su se predstavili čukarički sportski klubovi, članovi Sportskog saveza Čukarice, održan je danas na otvorenim terenima Sportskog centra Žarkovo, uz prisustvo učenika četvrtog razreda čukaričkih osnovnih škola. Tradicionalnu sportsku manifestaciju organizuje Sportski savez Čukarice u saradnji sa Sportskim savezom Beograda, sa ciljem da, okupljanjem sportskih klubova i predstavljanjem sportova kojima se bave, upozna najmlađe sa benefitima bavljenja sportom i pomogne im da izaberu aktivnost kojom bi želeli da se bave u budućnosti.

Ovogodišnji Sajam sporta na Čukarici otvorio je član Veća Gradske opštine Čukarica zadužen za sport Đorđe Bulić, koji je pozdravio decu, nastavnike, roditelje i učesnike, istakavši zadovoljstvo što su mališani u prilici da osete lepotu sporta, druženja, timskog duha i zdravih vrednosti.

„Danas ovde nije najvažnije ko će pobediti, već ko će napraviti prvi sportski korak, steći nove drugare i zavoleti fizičku aktivnost, a upravo u tome i jeste suština sporta“, rekao je Bulić prilikom otvaranja manifestacije, uz zahvalnost Sportskom savezu Čukarice, Sportskom savezu Beograda, školama, trenerima i klubovima koji su učestvovali.

Događaju su prisustvovali predstavnici Sportskog saveza Čukarice, generalni sekretar Sportskog saveza Beograda, direktor Sportske organizacije Čukarica, kao i poznati vaterpolista Nikola Rađen, koji je pozdravio prisutne.

Više od 250 mališana uživalo je po sunčanom vremenu u sportskim disciplinama, a mnogi su se po prvi put oprobali u sportovima sa kojima ranije nisu imali priliku da se upoznaju. Pored odbojke, fudbala i karatea, deca su učestvovala i u zanimljivom programu na bini, uz igru, ples i navijanje.

Sa najmlađima, njihovim nastavnicima i roditeljima razgovarali su predstavnici sportskih klubova članova Sportskog saveza Čukarice, koji su predstavili svoj rad i sportske aktivnosti.