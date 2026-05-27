Iguman svetogorskog manastira Vatoped, arhimandrit Jefrem blagoslovio je da Pojas Presvete Bogorodice, koji je trebalo da bude u Beogradu do 29. maja, produži boravak, pošto su desetine hiljada ljudi proteklih dana želele su da vide svetinju, saopšteno je iz SPC.

Pojas Presvete Bogorodice, iz manastira Vatoped sa Hilandara, jedna od najvećih svetinja pravoslavnog sveta, donet je 20. maja u Vaznesenjsku crkvu u Beogradu.

Svetinja je proneta zatim beogradskim ulicama tokom Spasovdanske litije da bi zatim bila izložena u Hramu Svetog Save na Vračaru. Pojas Presvete Bogorodice se vekovima čuva u Vatopedu na Svetoj Gori i veoma se retko iznosi van manastirskih zidina.

U izjavi za Alo!, jedan građanin kaže da čeka od jutros u pola pet časova.

"Osećamo neki mir i blagodat. Velika je svetinja i trebalo bi što više ljudi iz Srbije da dođe da se pokloni za spas naše duše i srpskog roda. Vlada mir, nisam čuo ni jedan povišen glas, čak se ljudi pomažu međusobno", rekao je on.