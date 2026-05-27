Jedna sugrađanka je za Alo! rekla da čeka da se pokloni pred Pojasom Presvete Bogorodice od jutros od 5.40 časova. Rekla je da joj to ne pada teško.

-Sve protiče u najboljem redu. Polako se krećemo, ali nije teško. Obzirom da je velika svetinja, meni to lično znači za zdravlje i prosperitet - rekla je ona za Alo!

Dodala je da vlada duh zajedništva.

- Svi smo se sprijateljili, pričamo, tako da vreme brzo prolazi - dodala je.

Druga sugrađanka takođe je rekla da nekoliko sati čeka u redu. Navela je da poklonjenje pred Pojasom Presvete Bogorodice njoj znači nadu.

-Nikoga nisam znala kad sam došla, sada sve znam. Jako smo veseli i srećni. Za sad smo još dobro i ne smeta nam čekanje - rekla je sugrađanka za Alo.

"Ne pada nam teško, svi živimo za ovo!" Građanka od pet ujutru čeka da vidi Pojas Presvete Bogorodice, redovi su kilometarski

