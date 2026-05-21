Trasa litije je od Vaznesenjske crkve do Hrama Svetog Save, a kretaće se Ulicom kralja Milana, preko Trga Slavija i Bulevarom oslobođenja do Hrama.

Jedino zastajanje će biti na Trgu Slavija, odakle će se svi prisutni uputiti ka Hramu Svetog Save. Na čelu litije prvi put će biti pojas Presvete Bogorodice iz Manastira Vatoped sa Svete Gore.

Prema predlogu Srpske pravoslavne crkve, liturgija u Vaznesenjskoj crkvi će biti održana u 9 časova, a litija će krenuti u 19 časova ispred Vaznesenjske crkve.

Patrijarh srpski Porfirije predvodiće danas litiju u Beogradu povodom obeležavanja gradske slave, a ovogodišnje obeležavanje praznika Vaskrsenja Isusa Hrista - Spasovdana uveličaće pronošenje pojasa Presvete Bogorodice koji će stići u Srbiju sa Svete Gore, rečeno je na predstavljanju programa litije.

Časni krst ove godine nosiće Andrej Drobnjaković koji je kao učenik Matematičke gimnazije osvojio brojne medalje na olimpijadama znanja, a vernicima će na kraju litije i bogosluženja u Hramu Svetog Save biti podeljeno 300.000 trakica koje su osveštane na pojasu Presvete Bogorodice u manastiru Vatoped.

Upravnik Informativno-izdavačke ustanove Srpske pravoslavne crkve Dušan Stokanović rekao je da još veći smisao slavi prestonog Beograda daje to što je iz manastira Vatoped na Svetoj Gori donet pojas Presvete Bogorodice.

Dodao je da je pojas doneo iguman tog manastira arhimandrit Jefrem sa bratstvom.

"Prošle godine je Časni krst nosio naš brat Renato koji je spasao utopljenike, a ove godine će nositi Andrej Drobnjaković koji je osvojio silne nagrade iz matematike i fizike", rekao je Stokanović u Svetosavskom kulturnom i medijskom centru Srpske pravoslavne crkve u Zemunu na predstavljanju programa ovogodišnje litije.

Šef Kabineta patrijarha srpskog protojerej Đorđe Stojisavljević izjavio je da će na dan gradske slave biti najpre organizovana sveta litugija u Vaznesenjskom hramu, nakon čega će početi spasovdanska litija, odnosno krsni hod kod prestonicu.

"Ove godine imamo posebnu neopisivu radost, jer među nas dolazi jedan detalj iz života Presvete Bogorodice koji se i pripisuje njenoj izradi. A reč je o delu pojasa Presvete Bogorodice koji je svojevremeno odavde iz Srbije knez Lazar poklonio manastiru Vatopedu, odakle sada Presveta Bogorodica pokazuje da nas ne ostavlja same i sirote, kako se to kaže u Svetom pismu, nego ona majčinskom ljubavlju natkrivljuje sve, pa evo i svoj srpski svetosavski narod", rekao je Stojisavljević.

Govoreći o trasi litije, Stojisavljević je rekao da će se ona, kao i ranijih godina, kretati od Hrama Vaznesenja Gospodnjeg Ulicom kneza Miloša, a nakon toga i Ulicom kralja Milana, zatim obilazno s desne strane kružnog toka Slavija, pa dalje Bulevarom oslobođenja do Svetosavskog platoa kod Karađorđevog parka, kada će dijagonalnom linijom produžiti pravo u Hram Svetoga Save na glavni zapadni ulaz.

"Na raskrsnici ulica kneza Miloša i kralja Milana biće postavljen baldahin, odnosno 'nebo', pod koje će njegova svetost lično doneti časni pojas Presvete Bogorodice", rekao je Stojisavljević.

Dodao je da će "nebo" nositi gardisti, kao i da će u litiji pored đakona, sveštenika i drugih crkvenih lica učestvovati u ešalonima i vojni kadeti, učenici vojne gimnazije, kulturno-umetnička društva, policijski orkestar, visoke zvanice i vernici.

"Ispred samog časnog pojasa stojaće Sveto Jevanđelje, zatim niz đakona koji kade, a onda ćemo imati ikonu Presvete Bogorodice koja drži časni pojas, specijalno naslikana za ovu priliku ovde od naših umetnika. Zatim ikona Vaznesenja ispred ikone Presvete Bogorodice kao slava grada. Ispred kole nalaziće se Časni krst", rekao je Stojisavljević.

Naveo je da će u Hram Svetog Save patrijarh Porfirije uneti pojas koji će vernici moći da celivaju nakon završetka bogosluženja.

"Vernici koji žele da celivaju Pojas Presvete Bogorodice ulaziće sa zapadne strane i izlaziti ovamo na severna vrata. Biće obezbeđeno da sveštenici dežuraju i svi koji su neophodni da bi se sačuvao poredak. Narod molimo da se bez mnogo zadržavanja poklone časnom pojasu. Standardno je da se poklonimo, prekrstimo, celivamo i da idemo da drugima omogućimo pristup", rekao je Stojanović.

Naveo je da će pojas Presvete Bogorodice biti postavljen na blagosiljanje naroda sve do 29. maja do podne.

Koordinator Verskog dobrotvornog starateljstva Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke i episkop toplički Petar izjavio je da su vernici blagosloveni samom Bogorodicom na taj način što će, kako kaže, ona putem Časnog pojasa doći među vernike u Srbiji.

"Crkva je neprestano događanje i izgrađivanje vernog naroda okupljenog oko episkopa i sveštenstva na bogosluženju, na Svetoj liturgiji, na svetim bogosluženjima. Te tako, ako smo deo crkve, mi moramo da učestvujemo u događajima crkve, u molitvenim događajima, i ako propustimo događaj, on može da izgubi priliku da učestvujemo u nečemu, a sada imamo zaista neverovatnu priliku iz više razloga. Dakle, Časni pojas Presvete Bogorodice jeste jedna od najvećih svetinja pravoslavlja. Njega je sama Bogorodica tkala. Njegova istorija je čudesna", rekao je episkop toplički Petar.

Dodao je da je crkva događaj u kojem mi učestvujemo, a učestvujući mi gradimo crkvu.

"Mi smo komponenta gradnje tela Hristovog. Naša molitva, naše prisustvo takođe se računa i ima svoju težinu. Molim naš narod i molim se Bogu i Bogorodici da se u nama probudi taj naš duhovni pravoslavni gen i da se ta iskra vere i ljubavi probudi u nama. Hajde da učestvujemo u ovome svetom veličanstvenom događaju, da budemo deo molitvenog hoda, litije, da dočekamo Bogorodicu, da ona bude sa nama i da izmolimo nju, Majku Božiju koja je Hrista i Spasitelja našeg rodila, da ona pomogne našem narodu da se obnovi, da se umnoži, da se što više dece rađa", rekao je episkop Petar.

Podsetio je da je taj pojas u jednom periodu čuvao naš narod, a potom ga je sam knez Lazar poklonio i darivao manastiru Vatoped.

"Nakon šest vekova mi smo blagosloveni samom Bogorodicom da budemo ta generacija koja će imati priliku da učestvuje u događaju dolaska same Bogorodice među nas kroz njen Časni pojas", rekao je episkop toplički Petar.

Ukazao je da, budući da se taj pojas nalazi na Svetoj Gori, žene nisu u mogućnosti da imaju dodir sa ovom svetinjom, jer je dolazak na Svetu Goru rezervisan samo za muškarce.

"Ono što je takođe jako bitno jeste da je to najveća svetinja pravoslavlja i da su nebrojana čuda vezana upravo za ovaj Časni pojas. Ono po čemu je u vernom narodu osobito poznat i čuven pojas Presvete Bogorodice jeste to blagodatno dejstvo koje pomaže upravo bezdetnim parovima da dobiju porod. Nemoguće je nabrojati sve te primere", rekao je episkop toplički Petar.

Podsetio je da su ljudi stradalni narod koji je u ime pravde, i u ime Hrista, pretrpeo i velika stradanja.

"Mi smo mali narod, ali mi znamo da je žrtva naša velika i da smo velike gubitke pretrpeli u ratovima, bombardovanjima, progonima i stradanjima. Danas bi trebalo da nas ima mnogo više nego što nas ima. Aktuelan je problem bele kuge i znam koliko parova koji žele da imaju decu imaju problem. To je prosto na nivou jedne pandemije. Pa ko će da nam pomogne ako neće Bogorodica? Ona dolazi sada među nas", rekao je episkop toplički Petar.

Dodao je da će na kraju bogosluženja 300.000 osveštanih trakica sa tog pojasa na severnom izlazu Hrama Svetog Save biti deljene građanima.

"Iz manastira Vatoped poslato nam je 300.000 osvećenih trakica koje su osvećene upravo na ovom pojasu. U tom pakovanju biće i uputstvo kako se taj pojas koristi. On se može nositi oko struka, oko vrata, oko ruke ima posebno uputstvo za bezdetne parove kako da ga upotrebljavaju", rekao je episkop toplički Petar.

Pojas Presvete Bogorodice je njen lični predmet koji se čuva u manastiru Vatopedu i podeljen je u tri dela i predstavlja jedinstvenu svetinju opstalu iz ovozemaljskog života Majke Božje.