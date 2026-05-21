Na prvi pogled deluje potpuno bezazleno – aparat za kafu ostao je uključen u utičnicu, mašina za veš je završila program, a produžni kabl je pun uređaja koji čekaju sledeću upotrebu. Ipak, stručnjaci upozoravaju da upravo ovakve svakodnevne navike mogu povećati rizik od pregrevanja, kratkog spoja i požara.

Kada nikoga nema kod kuće, nema ni osobe koja bi na vreme primetila miris paljevine, varničenje ili zagrevanje utičnice. Zato savet stručnjaka glasi: pre izlaska iz doma proverite šta ostaje uključeno u struju.

Koje uređaje treba isključiti pre odlaska

Preporučuje se da se svi uređaji koji ne moraju stalno da rade isključe iz utičnice kada napuštate stan ili kuću na duži period.

To se posebno odnosi na:

grejalice

aparate za kafu

mašine za pranje veša

tostere

miksere

kuvala za vodu

Iako mnogi uređaji ostaju u „stendbaj“ režimu, oni i dalje troše električnu energiju i mogu predstavljati rizik ukoliko postoje problemi sa instalacijama ili kablovima.

Frižider može ostati uključen, ali uz oprez

Za razliku od drugih uređaja, frižider je uglavnom bezbedno ostaviti uključen, ali samo ako je potpuno ispravan i pravilno priključen.

Stručnjaci savetuju da obratite pažnju na:

neobične zvuke

preterano zagrevanje uređaja

slab kontakt utikača

istrošene kablove

Ako primetite bilo koji od ovih problema, kvar bi trebalo rešiti što pre.

Najveća opasnost često nije sam uređaj

Električari upozoravaju da problem često nastaje upravo na mestu povezivanja uređaja sa strujom.

Labave utičnice, oštećeni produžni kablovi i preopterećeni razvodnici mogu izazvati pregrevanje kontakata, varničenje i kratki spoj.

Zbog toga je važno da:

ne uključujete više jakih uređaja u isti produžni kabl

koristite kvalitetne zaštite od prenapona

proveravate da li utikači dobro naležu

izbegavate korišćenje oštećenih kablova

Uređajima je potrebna ventilacija

Toplota koja nema gde da izađe može predstavljati ozbiljan rizik.

Zato uređaje ne treba držati u zatvorenim ormarićima, uskim prostorima ili iza nameštaja bez dovoljno vazduha. Posebno je važno da u blizini uređaja koji se zagrevaju ne stoje zapaljivi materijali poput papira, zavesa ili odeće.

Malo pažnje donosi veću sigurnost

Stručnjaci savetuju jednostavno pravilo – jedna utičnica trebalo bi da napaja samo jedan uređaj koji mora da ostane uključen dok niste kod kuće.

Pre nego što izađete iz stana ili krenete na put, dovoljno je nekoliko minuta provere kako biste bili sigurni da ste smanjili rizik od problema i bezbrižno zatvorili vrata svog doma.

(Ona.rs)