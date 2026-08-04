Dobitni tiket lutrije vredan milion evra pronađen je u smeću u Italiji nakon što je njegova vlasnica u panici zatražila pomoć radnika komunalnog preduzeća, saopštila je kompanija zadužena za upravljanje otpadom.

Tiket je čudom ostao čitav

Kako je ispričao Roberto Nikola Toskano, direktor kompanije SANB iz italijanske regije Pulja, tiket za instant lutriju „čudom je ostao čitav“ iako su radnici morali da pretražuju gomile otpada iz kamiona.

Toskano je objasnio da je žena u nedelju otišla u lokalnu prodavnicu kako bi proverila tiket nakon izvlačenja, ali je aparat prikazao poruku da tiket „nije isplativ“. Razlog je bio taj što manje prodavnice mogu da isplaćuju samo manje dobitke.

Ne shvatajući da je osvojila glavni zgoditak, žena, čiji identitet nije objavljen, je bacila tiket.

Tražili su tiket ceo dan

„Uvek je igrala iste brojeve jer su je podsećali na jednu blisku osobu“, rekao je Toskano.

Kada se vratila kući, član porodice joj je rekao da su upravo njeni uobičajeni brojevi izvučeni. Odmah su se vratili u prodavnicu, ali je tada već bilo kasno – tiket je završio u smeću, koje je u međuvremenu odneto. Žena je potom pozvala Toskana i zamolila ga za pomoć.„Rekonstruisali smo putanju tiketa, iako nismo imali mnogo nade da ćemo ga pronaći jer ga je kamion za odvoz smeća već odneo“, rekao je on.

Ipak, sreća je bila na njihovoj strani. Uspeli su da identifikuju pravi kamion i zaustave ga.

Zbog mogućeg prisustva opasnog otpada, vozilo je prevezeno u specijalizovani centar gde su radnici bezbedno pretraživali njegov sadržaj. Potraga je trajala više od jednog dana. Među brojnim odbačenim tiketima i njihovim delovima, pronađen je i onaj koji su tražili.

„Među njima je bio i tiket koji smo tražili, a koji je, čudom, ostao potpuno čitav“, rekao je Toskano.

Žena se rasplakala od sreće

Kada je obavestio dobitnicu da je tiket pronađen, nije mogla da sakrije emocije.

„Rasplakala se od sreće. Da smo bili zajedno, zagrlio bih je, ali razgovarali smo telefonom“, ispričao je.

Ipak, potraga je imala svoju cenu. Žena je morala da potpiše izjavu kojom se obavezala da će snositi sve dodatne troškove nastale tokom potrage – što se, s obzirom na dobitak od milion evra, pokazalo kao i te kako isplativa odluka, piše Guardian.