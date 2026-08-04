Osvojiti milionski iznos na lotou za većinu ljudi predstavlja ostvarenje sna, ali oni koji godinama obaveštavaju dobitnike tvrde da veliki novac ne donosi samo radost. Uz suze, šok i nevericu, neretko se suočavaju i sa potpuno neočekivanim zahtevima novih milionera.

Predstavnica nemačke lutrije Verena Ober, koja godinama poziva dobitnike najvećih nagrada, podelila je nekoliko priča koje su joj ostale u sećanju, a jedna se posebno izdvojila.

Milionski dobitak koji je želeo da sakrije od supruge

Kada je pre nekoliko godina pozvala muškarca da mu saopšti da je osvojio višemilionski iznos, očekivala je oduševljenje. Umesto toga, usledila je molba koju nikada nije zaboravila.

„Molim vas, samo nemojte slati čestitku na moju kućnu adresu. U procesu smo razvoda i ne želim da moja supruga sazna“, rekao joj je dobitnik čim je shvatio zbog čega ga zove.

Prema njenim rečima, upravo je ta reakcija jedna od najneobičnijih koje je doživela tokom karijere.

Neki plaču, neki zaneme

Verena kaže da ljudi na vest o milionskom dobitku reaguju potpuno različito.

Dok pojedini ostanu bez teksta, drugi zaplaču od sreće ili dugo odbijaju da poveruju da je vest istinita.

„Naravno da 20 miliona evra menja život. Uvek razgovaram sa srećnim ljudima i upravo to najviše volim u svom poslu“, ispričala je.

Posebno pamti razgovor sa osamdesetogodišnjom dobitnicom koja je, nakon što je saznala da je osvojila više miliona evra, kroz suze rekla:

„Bože, šta li još imaš u planu sa mnom?“

Savet koji daje svakom dobitniku

Iako nije finansijski savetnik, Verena kaže da svima daje isti prvi savet – da vest o dobitku u početku zadrže za sebe.

Kako objašnjava, kada informacija jednom postane javna, teško je kontrolisati reakcije okoline. Ljudi često promene odnos prema dobitnicima, a nagle promene životnog stila, poput kupovine skupog automobila ili davanja otkaza, lako privuku pažnju.

Zbog toga preporučuje da se pre bilo kakvih velikih odluka pažljivo isplaniraju naredni koraci.

Dobitak koji je spasio radna mesta

Među pričama koje pamti nalazi se i vlasnik male zanatske firme koji je bio na ivici bankrota.

Kroz suze joj je ispričao da je za nekoliko dana trebalo da otpusti svoje zaposlene, ali mu je milionski dobitak omogućio da sačuva firmu i zadrži radnike.

Obećanje pokojnom suprugu donelo joj 48,5 miliona evra

Jedna od najemotivnijih priča odnosi se na ženu koja je osvojila čak 48,5 miliona evra.

Nakon smrti supruga obećala je da će nastaviti da igra iste brojeve koje su zajedno birali. Godinama je ostala dosledna tom obećanju, a upravo ti brojevi doneli su joj dobitak koji joj je zauvek promenio život.

Priče ljudi koji osvoje milionske iznose pokazuju da prvi trenutci nakon dobitka često nisu ispunjeni samo slavljem. Šok, neverica, lične okolnosti i velike životne odluke neretko prate vest koja bi, na prvi pogled, trebalo da donese samo sreću.