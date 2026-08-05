Priče o ljudskoj zahvalnosti ponekad nadmaše i filmske scenarije. Jedna takva priča poslednjih dana ponovo je privukla pažnju na društvenim mrežama – Francuz je, nakon gotovo četiri decenije, pronašao dadilju koja ga je čuvala kao bebu kako bi joj zahvalio za ljubav i brigu koju mu je pružala u najranijem detinjstvu.

Nije zaboravio ženu koja ga je odgajala

Njegov otac je zbog posla godinama boravio u Obali Slonovače, gde je porodica angažovala lokalnu dadilju. Ona je brinula o dečaku od njegovih prvih dana i, prema navodima koji prate ovu priču, postala mu je poput druge majke.

Kada se porodica vratila u Francusku, kontakt sa njom je izgubljen. Ipak, uspomena na ženu koja ga je negovala nije izbledela ni posle 38 godina.

Potraga koja je trajala skoro četiri decenije

Vođen željom da joj se lično zahvali, odlučio je da je pronađe. Posle dugotrajne potrage uspeo je da sazna gde živi i otputovao je u Zapadnu Afriku kako bi je ponovo zagrlio.

Njihov susret bio je veoma emotivan. Fotografije i snimci prikazuju zagrljaj, suze i radost nakon decenija razdvojenosti, a upravo ti prizori obišli su svet putem društvenih mreža.

Poklon kojim joj je želeo obezbediti mirnu starost

Francuz nije želeo da se zahvalnost završi samo na rečima.

Prema navodima koji prate viralnu priču, dadilji je poklonio:

10 miliona CFA franaka (oko 16.000 američkih dolara);

automobil;

mesečnu novčanu pomoć kako bi imala sigurnija primanja u starosti.

Navodno je tom prilikom rekao da želi da joj omogući dostojanstven život, kao što je ona njemu nekada pružila ljubav i brigu.

Priča koja je osvojila društvene mreže

Objava o njihovom ponovnom susretu izazvala je hiljade reakcija širom sveta. Mnogi su istakli da je priča podsetnik koliko dobrota može ostaviti trag koji traje čitav život i koliko zahvalnost može biti snažna, čak i posle više decenija.

Iako su se na društvenim mrežama pojavile različite verzije ove priče i nisu svi detalji nezavisno potvrđeni, njena osnovna poruka o zahvalnosti i trajnim ljudskim vezama dirnula je veliki broj ljudi širom sveta.