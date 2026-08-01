Verena Ober već godinama ima zadatak da telefonom obavesti igrače koji su osvojili višemilionske iznose. Tokom karijere čula je suze, vriske od sreće i nevericu, ali jedan razgovor, kako kaže, nikada neće zaboraviti.

Kada je pre dve godine pozvala muškarca koji je preko noći postao milioner, očekivala je oduševljenje. Umesto toga, usledila je neočekivana molba.

„Molim vas, samo nemojte slati nikakvu čestitku na moju kućnu adresu“, rekao joj je, objašnjavajući da je u tom trenutku bio usred razvoda i da nije želeo da njegova supruga sazna za dobitak.

Kako je Verena ispričala, upravo taj poziv ostao joj je jedan od najupečatljivijih u karijeri.

Ipak, nije bio jedini. Seća se i starije žene koja je osvojila nekoliko miliona evra, ali je umesto slavlja u neverici izgovorila: „Bože, šta li još imaš u planu sa mnom u ovim godinama?“

Posebno emotivna bila je reakcija jednog preduzetnika koji joj je priznao da je bio na korak od zatvaranja firme.

„Za dva dana trebalo je da otpustim sve radnike. Sada mogu da spasem posao i zadržim ljude“, rekao joj je tada.

Prema njenim rečima, upravo zato svima koji osvoje veliki novac daje isti savet – da ne donose nagle odluke.

Kako ističe, mnogi odmah požele da daju otkaz, kupe luksuzne automobile ili svima ispričaju šta im se dogodilo, ali smatra da je mnogo mudrije sačekati da se prvi talas emocija smiri.

Zbog toga novopečenim milionerima savetuje da vest podele samo sa najbližima, dobro razmisle o narednim potezima i tek potom odluče kako će iskoristiti novac koji im je preko noći promenio život.