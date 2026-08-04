Prema najnovijem izveštaju Državne lutrije Srbije, u 62. kolu igre na sreću loto sedmica koja je iznosila 1.200.000 evra nije izvučena. Ali večeras su 2 igrača izvuklo šeticu vrednu 1.573.208 dinara.

Loto rezultati

U glavnom Loto izvlačenju izvučeni su brojevi: 7, 14, 15, 17, 21, 31, 38

Sedmica koja je iznosila 1.200.000 evra nije izvučena.

Večeras je igrača izvuklo šeticu vrednu dinara.

Loto plus

Dobitna kombinacija za Loto plus glasila je: 1, 2, 4, 7, 11 ,17, 20,

U Loto plus izvlačenju nije izvučena sedmica koja je vredela 2.950.000 evra.

Džoker izvlačenje

Džoker igra u 62. kolu se igrala za 130.000 evra.

Džoker kombinacija glasila je: 1 7 7 4 4 6

U ovom kolu nije izvučen „džoker“ dobitnik.

Kompletan izveštaj i rezultate Loto izvlačenja možete pogledati na sajtu Državne lutrije Srbije.