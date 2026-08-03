Za svega nekoliko trenutaka na plaži se dogodio potpuni haos, dok su ljudi utrčavali u more pokušavajući da dohvate novčanice koje su plutale uz obalu.

Italijanske vlasti ubrzo su reagovale, a istraga je otvorila brojna pitanja o poreklu gotovo 700.000 evra pronađenih u moru.

Neobičan događaj odigrao se 28. jula u mestu Kazuce (Casuzze), zapadno od Marine di Raguse na Siciliji. Prema navodima italijanske policije, gliser dug oko 5,5 metara ostao je bez goriva nedaleko od obale i počeo nekontrolisano da pluta. Posada je pozvala obalsku stražu u pomoć, ali je razvoj događaja iznenadio čak i spasioce.

Kako navode italijanske vlasti, u trenutku kada se obalska straža približila plovilu, osobe na gliseru navodno su počele da bacaju džakove sa gotovinom u more. Morske struje ubrzo su ih odnele ka obali, gde su ih primetili brojni kupači.

Prema pisanju Times of Malta, scene koje su usledile ličile su na filmski spektakl. Ljudi su utrčavali u more kako bi zgrabili džakove i novčanice koje su plutale uz obalu, a ceo događaj zabeležili su brojni očevici.

Policija i obalska straža ubrzo su obezbedile područje i prikupile gotovo sav novac, uključujući i deo koji su kupači već uzeli iz džakova.

Prema dostupnim informacijama, na gliseru su se nalazila trojica punoletnih državljana Malte i jedno trinaestogodišnje dete. Policajci su na plovilu zatekli samo jednog muškarca, dok su, prema izjavama svedoka, dve osobe pobegle na obalu.

Svi su privedeni na saslušanje, nakon čega su pušteni da se brane sa slobode uz određene mere opreza i obavezu da se odazivaju pozivima tokom daljeg toka istrage. Za sada protiv njih nije podignuta optužnica, piše the Sun.