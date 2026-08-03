Magazin Which? anketirao je više od 1.000 posetilaca koji su ocenjivali deset najpoznatijih grčkih ostrva prema kriterijumima kao što su plaže, atrakcije, prirodne lepote i odnos cene i kvaliteta.

Kefalonija je bila jedino ostrvo koje je dobilo maksimalnih pet zvezdica u kategoriji mira i tišine, sa ukupnom ocenom od čak 85 odsto.

Grčko ostrvo ima bogatu istoriju i dugu kulturnu tradiciju. Zelene planine stapaju se sa plavetnilom mora, stvarajući pejzaž koji je jedinstven i zbog kojeg mu se mnogi putnici vraćaju.

Borovi, čempresi i masline prekrivaju vrh planine Ainos, dok se u njenom podnožju prostiru vinogradi u kojima se proizvodi poznato kefalonijsko vino Robola.

Najveći grad i prestonica ostrva je Argostoli. Grad je izgrađen oko jednog brda i nudi živahnu atmosferu sa brojnim prodavnicama, kafićima, restoranima, barovima i obližnjim plažama.

Iako je Argostoli gotovo potpuno uništen u razornom zemljotresu 1953. godine, i dalje se mogu pronaći tragovi stare venecijanske arhitekture.

Liksuri je drugi najveći grad na Kefaloniji. To je spokojno mesto idealno za one koji traže mir i opuštanje. Posetioci mogu uživati u kafi, tradicionalnim kolačima i lokalnoj kuhinji u luci ili na glavnom trgu, poznatom po velikom stablu fikusa.

Fiskardo je jedno od retkih mesta koje je preživelo razorni zemljotres iz 1953. godine.

Većina zgrada i danas čuva tradicionalni izgled koji posetioce vraća u prošlost. Velike vile sa elegantnim balkonima, stare dvospratne kuće, krovovi prekriveni tamnocrvenim crepom, zelene padine i plavo more stvaraju prizor koji oduzima dah.

Na severu ostrva nalazi se slikovito selo Asos, izgrađeno na liticama među borovima i čempresima.

Sa tradicionalnom arhitekturom, malim brojem kuća i impresivnim prirodnim okruženjem, Asos osvaja posetioce svojom jednostavnošću, mirom i autentičnim šarmom.

Pored prelepog mora u Asosu, ne treba propustiti ni čuvenu plažu Mirtos, kao ni brojne male skrivene uvale koje čekaju da budu otkrivene.Kefalonija ima neke od najlepših plaža u Grčkoj. Među njima se posebno izdvaja Mirtos, koja se redovno nalazi na listama najlepših plaža sveta zbog kristalno čistog tirkiznog mora i dramatičnog pejzaža.

Izbor je veliki – neke plaže su duge i peščane, druge imaju sitan šljunak. Neke nude ležaljke, restorane i tavernu, dok su druge potpuno divlje i udaljene. Do pojedinih se stiže lako, dok su druge pravi mali izazov za avanturiste.

Pećinsko jezero Melisani jedno je od najimpresivnijih prirodnih čuda Kefalonije. Nalazi se u mestu Karavomilos, nedaleko od grada Sami. Otkriveno je 1951. godine, a nakon radova kojima je omogućeno turističko razgledanje, postalo je jedna od najpoznatijih atrakcija ostrva.

Posebnu magiju ovom mestu daje činjenica da se deo krova pećine urušio, pa kroz otvor dopiru zraci sunca. Kada ga posetite tokom dana, sunčeva svetlost obasjava jezero i čini da plava voda zasija gotovo nestvarnim sjajem.

Najviša planina Kefalonije je Ainos, čiji vrh dostiže 1.628 metara. To je jedini nacionalni park koji se nalazi na jednom grčkom ostrvu.

Na ovoj planini prirodno raste kefalonijska jela, čije tamne iglice daju planini karakterističan izgled. Na liticama se ponekad mogu videti i mali divlji konji. Planina je idealna za izlete i planinarenje kroz netaknutu prirodu, sa stazama različite težine.

Kefalonijska kuhinja poznata je širom Grčke. Ostrvo proizvodi žute sireve, fetu, maslinovo ulje, med i domaće meso, a poznato je i po velikom broju tradicionalnih recepata koji se prenose generacijama.

Jedno od najomiljenijih jela je kefalonijska pita sa mesom. Priprema se od teletine i jagnjetine koje se kuvaju u sosu od paradajza i vina sa povrćem poput šargarepe, krompira i praziluka, a zatim se sve zajedno peče u piti.

Poseban lokalni specijalitet je i piletina tserepa. Naziv potiče od tradicionalne glinene posude u kojoj se jelo priprema iznad žara.

Piletina se obično marinira tokom noći u mešavini origana, belog luka, soli, bibera i maslinovog ulja, a zatim se peče sa paradajz sosom, vinom, limunovim sokom i krompirom dok ne postane mekana i sočna.

Kefalonija je ostrvo koje spaja divlju prirodu, mirne plaže, istoriju i vrhunsku gastronomiju – pravi skriveni biser Jonskog mora, piše Greek Reporter.