Iako je tek rano jutro, plaža u Tučepima već je bila gotovo u potpunosti "zauzeta". Ne zbog kupača, već zbog desetina peškira, prostirki i drugih rekvizita koje su turisti ostavili kako bi sačuvali mesto uz more.

Snimak prazne plaže prekrivene peškirima izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama, a mnogi su ovakvu praksu ocenili kao neprimerenu i nepravednu prema ostalim posetiocima.

Turistkinja: "Ovo je prešlo svaku meru"

Žena koja je objavila video navela je da je na plažu stigla rano ujutru sa porodicom i bebom, ali da su uprkos tome jedva pronašli slobodno mesto.

– Ove "rezervacije" plaže peškirima, čaršavima i svim i svačim prešle su svaku meru. Iskreno se nadamo da će početi da uvode kazne jer ovo nema nikakvog smisla – poručila je ona.

Šta kaže zakon?

Prema važećim propisima u Hrvatskoj, plaže koje predstavljaju pomorsko dobro namenjene su svim građanima i turistima pod jednakim uslovima.

To znači da ostavljanje peškira ili drugih stvari kako bi se mesto "rezervisalo" satima unapred nema pravno uporište. Nijedna osoba ne može da prisvoji deo javne plaže samo zato što je na njemu ostavila svoje stvari.

Pravila važe i za ležaljke

Ista pravila odnose se i na izdavaoce ležaljki i suncobrana.

Prema propisima:

neiskorišćene ležaljke treba da budu složene sa strane;

mogu da se postave na plažu tek kada ih gost iznajmi;

koncesija ne daje pravo na zauzimanje cele plaže unapred.

Pristup plaži mora biti slobodan

Većina plaža u Hrvatskoj otvorena je za javnost, uključujući i one koje se nalaze ispred hotela, kampova ili privatnih objekata.

Hoteli i koncesionari mogu da naplaćuju usluge poput iznajmljivanja ležaljki, suncobrana, hrane i pića, ali ne smeju da naplaćuju ulazak na plažu niti da sprečavaju pristup moru.

Posetioci imaju pravo da koriste sopstvene peškire, suncobrane, rekvizite, hranu i piće.

Izuzeci postoje samo u posebnim slučajevima, poput plaža u okviru zdravstvenih ustanova, pojedinih nudističkih plaža ili zona posebne namene, kao što su vojne oblasti i luke.