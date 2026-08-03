Svaka mlada želi da njen najvažniji dan prođe savršeno, baš onako kako ga je zamišljala. Ipak, čak i najpažljivije planirano venčanje može da iznenadi mladence nepredviđenim situacijama. Jedan par iznenadio je internet kada je njihov romantični trenutak završio neočekivanim incidentom.

Venčanje u dvorištu kuće mladine tetke trebalo je da bude krunisano spektakularnim izlaskom mladenaca. Bruk je zamislila da sa suprugom Blejkom prođe kroz špalir gostiju koji drže upaljene prskalice, dok ih iza leđa obasjava prelepi cvetni svadbeni luk.

Međutim, romantična scena nije prošla baš prema planu.

Nakon razmene zaveta, gosti su upalili prskalice. U trenutku kada je Blejk nežno nagnuo Bruk zbog poljupca, oko oltara se iznenada pojavio gust dim. Kada se mlada okrenula, ugledala je prizor koji nije očekivala — cvetni luk iza njih počeo je da gori.

Umesto panike, Bruk je situaciju prihvatila sa osmehom. Odlučila je da neočekivani događaj neće pokvariti njihov poseban dan, već će postati uspomena koju će pamtiti celog života.

Neplanirani trenutak postao najdraža uspomena

Bruk je fotografije i snimak sa venčanja podelila na društvenim mrežama, uz poruku da je to trenutak koji „nikada neće zaboraviti“.

„Samo mali uvid u to kako je prošlo naše venčanje“, napisala je uz objavu na Fejsbuku.

Kasnije je prijateljima objasnila kako je došlo do nezgode.

„Imali smo prskalice i bilo je veoma vetrovito. Niko nije razmišljao o tome da bi cveće moglo da se zapali; više smo brinuli zbog tkanine. Ali, stvorilo je uspomenu koju niko nikada neće zaboraviti“, navela je Bruk.

Iako završetak ceremonije nije izgledao kao u planu, upravo taj nepredviđeni trenutak učinio je njihovo venčanje drugačijim i nezaboravnim.