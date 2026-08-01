Njihovo rođenje predstavlja važan doprinos očuvanju vrste.

Ljubitelji životinja širom sveta obradovali su se vesti koja stiže iz zoološkog vrta u nemačkom gradu Kleveu. Dve retke crvene pande rođene su 21. juna, a iz zoološkog vrta poručuju da ovaj događaj predstavlja mnogo više od prinove – važan je doprinos međunarodnim naporima za očuvanje jedne od najugroženijih vrsta na svetu.

O mladuncima trenutno brine njihova majka Kamala, koja se sa njima nalazi u mirnom i zaštićenom delu zoološkog vrta. Posetioci će morati još malo da sačekaju pre nego što mališani postanu dovoljno veliki da izađu pred javnost, jer su prvi meseci života ključni za njihov razvoj.

Direktor zoološkog vrta Martin Polocek istakao je da su Kamala i mužjak Janak spojeni u okviru Evropskog programa za očuvanje ugroženih vrsta. Upravo zahvaljujući pažljivo planiranom programu uzgoja, rođenje mladunaca smatra se velikim uspehom i značajnim korakom u zaštiti crvenih pandi.

Crvene pande nastanjuju planinske šume Himalaja i jugozapadne Kine, najčešće na nadmorskim visinama do 4.000 metara. Njihova populacija poslednjih decenija konstantno opada zbog uništavanja prirodnih staništa, seče šuma, fragmentacije šumskih područja i ilegalne trgovine divljim životinjama.

Međunarodna unija za zaštitu prirode (IUCN) ovu vrstu svrstava među ugrožene, zbog čega svako uspešno rođenje u okviru programa očuvanja ima veliki značaj za budućnost populacije.

Zoološki vrt u Kleveu otvorio je deo namenjen crvenim pandama 2023. godine. Kako bi im obezbedio uslove što sličnije prirodnom staništu, izgrađen je sistem za rashlađivanje pomoću vodene izmaglice, dok se bambus, koji predstavlja osnovu njihove ishrane, uzgaja na posebnoj plantaži u okviru vrta.

Iz zoološkog vrta poručuju da će pažljivo pratiti razvoj mladunaca i nadaju se da će oni u budućnosti doprineti očuvanju ove izuzetno retke i fascinantne vrste.