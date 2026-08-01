Muju su ponovo uhapsili i istražni sudija prevrće po njegovom dosijeu.

- "Prilično debeo dosije", kaže sudija: "Kradja, bežanje sa lica mesta posle saobraćajke, nepristojno ponašanje, vredjanje i psovanje na javnom mestu, silovanje, oružana pljačka, silovanje, pokušaj ubistva, silovanje, prevara, silovanje..."

- "Znam da je podebeo", kaze Mujo: "ali trebalo mi je dosta vremena da vidim u čemu sam najbolji."



