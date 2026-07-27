Neki šeik dolazi na plažu i zatiče svoju ženu, potpuno golu, kako se sunča na ležaljci. Bijesno viknu na nju:
- "Pokrij lice,nesretnice jedna!"
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Vic dana: Neki šeik dolazi na plažu i zatiče svoju ženu...
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Neki šeik dolazi na plažu i zatiče svoju ženu, potpuno golu, kako se sunča na ležaljci. Bijesno viknu na nju:
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