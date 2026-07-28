Ukazao se Slobi jedne noći Tito, pa ga pita:
- Kaj je, zemljak, imaš problema?
Zakuka Sloba:
- Ne znam kako si ti izlazio na kraj, ali ovo je sve teže! Vojska i policija mi se otimaju kontroli, a radnici i penzioneri izlaze na ulice! To je kraj! Šta da radim?
Tito ga očinski pomilova i kaže:
- Uradi ovako: vojsku pošalji na granice, policiju na radnike, i videćeš onda reda!
- A penzioneri? Šta ću sa njima?
- Ne brini za penzionere - odgovori Tito. - Samo ti njih pošalji meni!