Ukazao se Slobi jedne noći Tito, pa ga pita:

- Kaj je, zemljak, imaš problema?

Zakuka Sloba:

- Ne znam kako si ti izlazio na kraj, ali ovo je sve teže! Vojska i policija mi se otimaju kontroli, a radnici i penzioneri izlaze na ulice! To je kraj! Šta da radim?

Tito ga očinski pomilova i kaže:

- Uradi ovako: vojsku pošalji na granice, policiju na radnike, i videćeš onda reda!

- A penzioneri? Šta ću sa njima?

- Ne brini za penzionere - odgovori Tito. - Samo ti njih pošalji meni!