Moli se mali Perica Bogu pre spavanja:
- "Dragi Bože, molim te da je Berlin glavni grad Finske!"
I Govori mu mama:
- "Perice sine dragi kakva je to molitva?"
Na to će Perica:
- "Ćuti mama bio kontrolni iz geografije."
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Vic dana: Moli se mali Perica Bogu pre spavanja...
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Moli se mali Perica Bogu pre spavanja:
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