Šine na prozorima često su među najzapostavljenijim mestima u domu. U uskim kanalima vremenom se nakupljaju prašina, dlake, mrvice i druga prljavština, zbog čega prozori ne samo da izgledaju neuredno, već mogu i teže da se otvaraju i zatvaraju.

Dobra vest je da za njihovo čišćenje nisu potrebna skupa sredstva ni mnogo vremena. Uz nekoliko sastojaka koje već imate kod kuće i staru četkicu za zube, šine mogu ponovo izgledati kao nove.

Prvo uklonite prašinu

Pre nego što počnete sa pranjem, usisivačem uklonite svu prašinu i krupnije nečistoće iz šina. Najbolje je koristiti uski nastavak kako biste lakše došli do uglova i uskih kanala.

Ovaj korak sprečava da se prljavština tokom čišćenja pretvori u lepljivu masu koju je teže ukloniti.

Soda bikarbona i sirće

Na najprljavija mesta pospite malu količinu sode bikarbone, a zatim pažljivo naprskajte belo sirće.

Kada se ova dva sastojka pomešaju, dolazi do reakcije koja pomaže da se omekšaju naslage prljavštine i olakša njihovo uklanjanje. Ostavite da deluje oko pet minuta.

Stara četkica za zube radi najveći posao

Nakon što mešavina odstoji, uzmite staru četkicu za zube i njome dobro istrljajte šine.

Njene sitne dlačice lako dopiru do uskih kanala i uglova koje je teško očistiti običnom krpom.

Ako su naslage tvrdokornije, možete pažljivo koristiti štapić za uši ili nož za mazanje obmotan mekom krpom, vodeći računa da ne izgrebete površinu.

Završni korak

Na kraju obrišite šine čistom krpom ili papirnim ubrusom. Ako su ostali tragovi sode bikarbone ili sitne nečistoće, još jednom ih usisajte.

Ceo postupak traje svega desetak minuta, a rezultat su čistije šine, uredniji prozori i lakše otvaranje i zatvaranje.