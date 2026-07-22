Ako vam je pranje prozora jedan od najneomiljenijih kućnih poslova, postoji jednostavan trik koji godinama koriste ruske domaćice. Za ovu prirodnu mešavinu potrebna su svega tri sastojka, a rezultat su čisti prozori bez tragova i manje zadržavanja prašine.

Za razliku od mnogih kupovnih sredstava koja mogu ostaviti tanak sloj na staklu, ovaj domaći preparat efikasno uklanja masnoću, kamenac i mrlje, a pritom je jednostavan i povoljan za pripremu.

Tajna je u kukuruznom skrobu

Glavni sastojak ove mešavine je kukuruzni skrob, koji pomaže u uklanjanju masnih naslaga i tvrdokornih tragova sa stakla.

U kombinaciji sa alkoholnim sirćetom, koje rastvara kamenac i mrlje od vode, dobija se efikasno sredstvo za čišćenje koje ne zahteva agresivne hemikalije.

Kako da napravite domaće sredstvo za prozore?

Za pripremu će vam biti potrebno:

500 ml mlake vode

1 supena kašika alkoholnog sirćeta

1 kašičica kukuruznog skroba

Sve sastojke sipajte u bocu sa raspršivačem i dobro promućkajte. Blaga zamućenost tečnosti je normalna zbog prisustva skroba i ne utiče na njenu efikasnost.

Nanesite sredstvo direktno na staklo, a zatim ga prebrišite mikrofiber ili pamučnom krpom. Za dodatni sjaj završite brisanje suvom krpom, pokretima od vrha ka dnu.

Kada je najbolje prati prozore?

Stručnjaci savetuju da prozore ne perete kada su direktno izloženi suncu.

Visoka temperatura ubrzava isparavanje tečnosti, zbog čega se na staklu mogu pojaviti fleke i tragovi. Najbolje vreme za čišćenje je rano ujutru, kasno popodne ili tokom oblačnog dana.

Postoji i trik koji koriste profesionalci – spoljašnju stranu prozora brišu vodoravnim pokretima, a unutrašnju uspravnim. Tako je lako utvrditi sa koje strane je ostao eventualni trag.

Jeftino i efikasno rešenje

Osim što daje odlične rezultate, ovaj domaći preparat je znatno jeftiniji od mnogih kupovnih sredstava za staklo.

Sastojci se koriste u malim količinama, pa jedna bočica može biti dovoljna za više čišćenja. Miris sirćeta brzo ispari, a iza njega ostaju čisti i sjajni prozori bez vidljivih tragova.