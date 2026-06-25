Gotovo da nema kuhinje bez tiganja sa nelepljivim premazom. Koristimo ih za pripremu jaja, palačinki, povrća i brojnih drugih jela, ali mnogi se pitaju da li su teflonski tiganji bezbedni za upotrebu i kada bi trebalo da ih zamene.

Zabrinutost dodatno podgrevaju brojna upozorenja o hemikalijama koje se nalaze u svakodnevnim predmetima, pa nije iznenađujuće što se često postavlja pitanje da li je vreme da se stari tiganj baci.

Da li su moderni teflonski tiganji bezbedni?

Prema rečima stručnjaka za prehrambenu bezbednost dr Zaharija Kartvrajta, moderni tiganji sa teflonskim premazom smatraju se bezbednim za svakodnevnu upotrebu, pod uslovom da se koriste prema preporukama proizvođača.

On objašnjava da postoji velika razlika između savremenih nelepljivih premaza i proizvoda koji su se koristili pre nekoliko decenija.

„Jedna od najvećih zabluda jeste da svi teflonski tiganji sadrže iste hemikalije koje su nekada izazivale zabrinutost. Današnji proizvodi nisu isti kao ranije generacije posuđa“, navodi Kartvrajt.

Najveća opasnost nije kuvanje, već pregrevanje

Stručnjak ističe da najveći problem nastaje kada se tiganj izlaže ekstremno visokim temperaturama.

Ako se prazan tiganj ostavi na uključenoj ringli ili se zagreje iznad 260 stepeni Celzijusa, može doći do oštećenja premaza i oslobađanja isparenja koja kod ljudi mogu izazvati privremene simptome nalik gripu.

Takva isparenja mogu biti posebno opasna za pojedine kućne ljubimce, naročito ptice.

Međutim, tokom uobičajenog kuvanja na niskim i srednjim temperaturama rizik je minimalan.

Kako prepoznati da je vreme za novi tiganj?

Najvažniji znak da tiganj treba zameniti jeste vidljivo oštećenje nelepljivog sloja.

Obratite pažnju na sledeće promene:

Duboke ogrebotine na površini

Ljuštenje premaza

Pojavu mehurića

Delove na kojima je premaz potpuno nestao

Sitne ljuspice koje se pojavljuju tokom kuvanja

Takođe, ako primetite da se hrana iznenada lepi za površinu iako je ranije bez problema klizila po tiganju, moguće je da je zaštitni sloj počeo da propada.

Da li je opasno progutati komadić premaza?

Kartvrajt navodi da slučajno gutanje male količine oštećenog premaza uglavnom ne predstavlja ozbiljan zdravstveni problem.

„Materijal od kojeg je napravljen nelepljivi sloj hemijski je stabilan i prolazi kroz digestivni sistem bez značajnih posledica“, objašnjava stručnjak.

Ipak, problem je u tome što se oštećeni premaz vremenom sve više raspada i više ne pruža zaštitu zbog koje je tiganj i kupljen.

Kako produžiti vek trajanja teflonskog tiganja?

Pravilno održavanje može značajno produžiti životni vek nelepljivog posuđa.

Stručnjaci savetuju:

Kuvanje na niskoj ili srednjoj temperaturi

Izbegavanje zagrevanja praznog tiganja

Korišćenje drvenog, silikonskog ili plastičnog pribora

Ručno pranje mekim sunđerom

Izbegavanje naglog hlađenja vrelog tiganja

Za pečenje na veoma visokim temperaturama preporučuje se upotreba posuđa od livenog gvožđa ili nerđajućeg čelika.

Ne bacajte ga prerano, ali pratite stanje premaza

Stručnjaci naglašavaju da nema potrebe za paničnom zamenom svakog teflonskog tiganja nakon nekoliko godina korišćenja.

Ključno je redovno proveravati stanje premaza i reagovati čim se pojave vidljiva oštećenja. Uz pravilnu upotrebu i održavanje, kvalitetan tiganj sa nelepljivim premazom može bezbedno i efikasno služiti godinama.