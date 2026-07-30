Mnogi veruju da su sirće ili vino najbolji izbor za omekšavanje mesa, ali stručnjaci objašnjavaju da to nije uvek tačno. Kisele marinade mogu promeniti teksturu površinskog sloja mesa, ali ne prodiru duboko u vlakna, pa efekat često nije onakav kakav se očekuje.

S druge strane, soda bikarbona može pomoći da meso zadrži više vlage tokom pečenja, zbog čega ostaje mekše i sočnije. Ovu tehniku godinama koriste i mnogi profesionalni kuvari, posebno u pripremi mesa za brza jela.

Kako soda bikarbona deluje?

Soda bikarbona povećava pH vrednost na površini mesa, što otežava preterano stezanje proteinskih vlakana tokom termičke obrade.

Zbog toga meso može zadržati više prirodnih sokova, pa nakon pečenja ostaje mekše. Ova metoda posebno je poznata u azijskoj kuhinji, gde se često koristi za pripremu piletine ili junetine za jela iz voka.

Kako pravilno koristiti sodu bikarbonu?

Za oko pola kilograma mesa dovoljno je:

1 ravna kašičica sode bikarbone,

oko 100 ml hladne vode.

Rastvor prelijte preko mesa isečenog na manje komade i ostavite da odstoji 15 do 20 minuta, ali ne duže od 30 minuta.

Nakon toga meso obavezno dobro isperite hladnom vodom i osušite papirnim ubrusom pre pečenja.

Šta ako meso stoji predugo?

Ako meso ostane u rastvoru sode bikarbone znatno duže od preporučenog vremena, može promeniti teksturu i dobiti neprijatan, blago gorak ili sapunast ukus.

Zbog toga je važno pridržavati se preporučene količine i vremena mariniranja.

Koje meso najviše ima koristi od ovog trika?

Ova metoda najviše odgovara:

junetini,

govedini,

starijim i tvrđim komadima mesa namenjenim za brzo pečenje.

Kod prirodno mekanih komada, poput pilećeg filea ili svinjskog filea, upotreba sode bikarbone uglavnom nije neophodna.

Nije važna samo marinada

Bez obzira na način pripreme, rezultat će zavisiti i od pravilnog pečenja.

Meso je najbolje stavljati na dobro zagrejan tiganj kako bi se brzo formirala korica koja pomaže da se sačuvaju prirodni sokovi. Takođe, izbegavajte da pretrpate tiganj, jer će temperatura naglo pasti i meso će početi da se kuva umesto da se zapeče.

Može li soda bikarbona zameniti sirće?

Ako je cilj omekšavanje mesa, soda bikarbona može biti efikasniji izbor od sirćeta.

Međutim, sirće i druge kisele marinade imaju drugu ulogu – daju karakterističan ukus i aromu. Zato izbor zavisi od jela koje pripremate i efekta koji želite da postignete.