Soda bikarbona godinama važi za univerzalno sredstvo za čišćenje doma, ali kada se pojave tvrdokorne naslage kamenca, rđa ili bele fleke na slavinama, njena moć često nije dovoljna. Upravo zato sve više domaćica poseže za limunskom kiselinom – jeftinim, a izuzetno efikasnim saveznikom u borbi protiv kamenca.

Kamenac nastaje taloženjem kalcijum-karbonata iz vode, a limunska kiselina reaguje sa tim naslagama i pretvara ih u materije koje se lako rastvaraju u vodi. Zbog toga naslage nestaju mnogo brže nego uz pomoć klasičnih sredstava ili sode bikarbone.

Kako očistiti kuvalo i bojler

Čišćenje kuvala je veoma jednostavno. Potrebno je sipati vodu do polovine posude, dodati dve kašike limunske kiseline i pustiti da proključa. Nakon što odstoji petnaestak minuta, kamenac će se odvojiti gotovo bez ribanja.

Kod bojlera je postupak nešto duži, ali princip ostaje isti. Stručnjaci preporučuju čišćenje najmanje jednom godišnje, jer čak i tanak sloj kamenca može povećati potrošnju električne energije.

Veš mašina i sudomašina bez neprijatnih mirisa

Limunska kiselina odlično čisti i kućne aparate. U prazan bubanj veš mašine dovoljno je sipati oko 100 grama praha i uključiti program na visokoj temperaturi. Nakon jednog ciklusa nestaju neprijatni mirisi, osvežavaju se gumice, a grejač ostaje čist.

Isti trik može se primeniti i kod sudomašine – kašika limunske kiseline u pregradi za deterdžent dovoljna je da mašina ponovo zablista.

Za šta se još koristi

Mnogi je koriste za čišćenje:

slavina i tuš kabina

WC šolje i kupatilskih pločica

fleka od rđe na metalnim površinama

pegle na paru i aparata za kafu

omekšavanje veša tokom pranja

Gde ne smete koristiti limunsku kiselinu

Iako je veoma efikasna, limunska kiselina nije bezbedna za sve površine. Ne preporučuje se za mermer, granit, prirodni kamen i emajlirane površine, jer može oštetiti zaštitni sloj.

Takođe, nikada je ne treba mešati sa varikinom zbog mogućnosti stvaranja štetnih isparenja. Kod osetljive kože preporučuje se korišćenje rukavica tokom čišćenja.

Trik za zapušen sifon

Ako je sifon zapušen naslagama sapunice i kamenca, dovoljno je pomešati tri kašike limunske kiseline sa litrom vrele vode i sipati u odvod tokom večeri. Do jutra će se naslage rastvoriti, a cevi će ponovo normalno funkcionisati.