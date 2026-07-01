Mnogi odmah pomisle da je deterdžent loš ili da je uređaj pri kraju svog radnog veka, ali stručnjaci upozoravaju da se pravi problem često krije u kamencu.

Ako živite u području sa tvrdom vodom, mineralne naslage kalcijuma i magnezijuma svakodnevno se talože unutar mašine za sudove. Vremenom mogu da smanje njenu efikasnost, povećaju potrošnju energije i skrate vek trajanja uređaja.

Kamenac je tihi neprijatelj mašine za sudove

Stručnjak za kućne aparate Majkl Vajt iz kompanije Marks Electrical upozorava da mnogi zanemaruju redovno čišćenje mašine, iako upravo ono može sprečiti ozbiljne kvarove.

– Mineralne naslage se vremenom lepe za filtere i rotirajuće prskalice. Kako se kamenac gomila, zapušava sitne otvore kroz koje izlazi voda. Zbog toga mlaz više nije dovoljno jak, pa čaše ostaju mutne, a posuđe ne bude potpuno oprano – objašnjava Vajt.

Kako očistiti mašinu za sudove sodom bikarbonom i sirćetom

Dobra vest je da vam nisu potrebna skupa sredstva za čišćenje niti pomoć servisera. Dovoljna su dva sastojka koja gotovo svako ima u kuhinji – soda bikarbona i belo alkoholno sirće.

Prvi korak – pasta od sode bikarbone

Pre početka potpuno ispraznite mašinu i izvadite filter kako biste uklonili ostatke hrane.

Zatim pomešajte:

4 kašike sode bikarbone

malo vode, tek toliko da dobijete gustu pastu.

Pastu nanesite sunđerom ili mekanom četkicom na unutrašnje zidove mašine, filter i rotirajuće prskalice. Ostavite da deluje između 15 i 20 minuta, a zatim uključite prazan program na najvišoj temperaturi.

Sirće uklanja kamenac i dezinfikuje unutrašnjost

Kada se prvi ciklus završi, sipajte oko 250 mililitara belog alkoholnog sirćeta u staklenu ili keramičku činiju.

Činiju stavite na gornju policu prazne mašine i ponovo uključite program na najvišoj temperaturi.

Tokom pranja sirće će pomoći u rastvaranju preostalih naslaga kamenca, neutralisati neprijatne mirise i očistiti unutrašnjost uređaja.

Rezultat će vas iznenaditi

Nakon ovog jednostavnog postupka, mašina za sudove može biti znatno čistija i svežija, a filteri i prskalice oslobođeni dela mineralnih naslaga koje otežavaju rad uređaja. Posuđe će se ponovo prati efikasnije, čaše će biti sjajnije, a rizik od neprijatnih mirisa biće znatno manji.