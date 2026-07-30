Mnogi su u prvi mah pomislili da je reč o potrazi za letnjom simpatijom iz detinjstva, ali se ispostavilo da je razlog mnogo emotivniji.

Devojka pokušava da pronađe Srđana iz Pančeva, kog je upoznala tokom letovanja u Čanju 2007. godine, ne zbog stare ljubavi, već zbog porodičnih fotografija koje za nju imaju neprocenjivu vrednost.

Jedan poljubac obeležio je letovanje

U svojoj objavi napisala je da se Srđan tokom letovanja zaljubio u nju i da ju je pred kraj odmora krišom poljubio u obraz.

Kako je ispričala, tada se rasplakala i otišla kod oca, a Srđan je zbog tog poljupca kasnije dobio šamar od svog oca.

Iako je taj događaj ostao upečatljiva uspomena iz detinjstva, danas joj nije najvažniji.

Traži fotografije koje nikada nisu stigle

Po povratku kući njihove porodice dogovorile su se da razmene razvijene fotografije sa letovanja, ali se to nikada nije dogodilo, a kontakt je vremenom izgubljen.

U objavi je zamolila Srđana da joj se javi ukoliko i dalje poseduje te fotografije.

Kako kaže, nema mnogo slika na kojima je njena porodica na okupu, pa bi joj upravo te uspomene značile više nego bilo šta drugo.

Internet se ujedinio u jednoj misiji

Njena priča brzo se proširila društvenim mrežama.

Dok su pojedini korisnici kroz šalu komentarisali objavu, veliki broj ljudi pružio joj je podršku i počeo da deli njenu priču u nadi da će Srđan iz Pančeva videti poruku.

Mnogi su istakli da je upravo činjenica da ne traži izgubljenu ljubav, već dragocene uspomene sa porodicom, ono što je ovu objavu učinilo posebno dirljivom.

Ostaje da se vidi da li će zajednički napor korisnika interneta uroditi plodom i da li će fotografije, posle gotovo dve decenije, konačno pronaći put do svoje vlasnice.