Pogledajte šest satova i, bez previše razmišljanja, izaberite onaj koji vas najviše privlači.

Nemojte analizirati boju, brend ili stil – jednostavno pratite svoju intuiciju.

Vaš izbor može otkriti da li je došlo vreme da otvorite srce za novu ljubav ili da započnete potpuno novo životno poglavlje.

Sat broj 1

Ako ste izabrali prvi sat, trenutno se nalazite u periodu kada vam je stabilnost važnija od uzbuđenja. Iako se možda još uvek vraćate mislima u prošlost, polako ste spremni da krenete dalje.

Ako ste slobodni, pred vama je prilika za mirnu i iskrenu ljubav. Ako ste u vezi, pravo je vreme da obnovite poverenje i više razgovarate sa partnerom.

Sat broj 2

Vaša podsvest vam poručuje da je vreme da poslušate svoje srce. Predugo ste emocije stavljali u drugi plan, a sada vam je potrebna osoba pored koje ćete moći da budete ono što zaista jeste.

U narednom periodu očekuju vas lepe promene na ljubavnom planu, ali samo ako se oslobodite straha od razočaranja.

Sat broj 3

Vi ste osoba koja uvek razmišlja nekoliko koraka unapred. Često analizirate svaku situaciju, zbog čega vam neke prilike ponekad promaknu.

Ovaj sat vam poručuje da nije vreme za čekanje. Bilo da je reč o ljubavi, poslu ili velikoj životnoj odluci, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak.

Sat broj 4

Pred vama je novi početak. To ne mora nužno da znači novu vezu, već novu energiju, drugačiji pogled na život ili konačno zatvaranje poglavlja koje vas je dugo opterećivalo.

Kada otpustite ono što vas sputava, otvoriće se prostor za mnogo lepše stvari.

Sat broj 5

Vi verujete u ljubav čak i kada vas je život razočarao. Duboko u sebi i dalje čuvate nadu da postoji osoba koja će vas prihvatiti baš takve kakvi jeste.

Vaša podsvest poručuje da se približava period u kojem će emocije ponovo biti u prvom planu. Nemojte zatvarati vrata pre nego što neko pokuca na njih.

Sat broj 6

Izbor poslednjeg sata pokazuje da je vreme da više mislite na sebe. Poslednjih meseci mnogo energije ulagali ste u druge ljude, a premalo u sopstvene želje i potrebe.

Novi početak koji vam dolazi ne mora biti povezan sa ljubavlju. Može biti promena posla, preseljenje, novi hobi ili odluka koja će vam vratiti osećaj slobode.

Kada budete zadovoljni sobom, ljubav će se iznenada pojaviti u vašem životu, piše cdm.me.