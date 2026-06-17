Veš-mašina je jedan od najvažnijih kućnih aparata, ali čak i najkvalitetniji modeli vremenom mogu da izgube efikasnost. Ako veš nakon pranja nema osećaj svežine, iz bubnja se širi neprijatan miris ili uređaj radi glasnije nego ranije, problem možda nije u deterdžentu već u naslagama kamenca i prljavštine koje su se nakupile unutar mašine.

Mnogi tada posežu za skupim sredstvima za čišćenje, iako jednostavno rešenje možda već imaju u kuhinji – limunsku kiselinu.

Zašto se u veš-mašini stvaraju kamenac i neprijatni mirisi?

Najveći neprijatelj veš-mašine je tvrda voda. Minerali iz vode tokom zagrevanja ostavljaju naslage na grejaču i drugim unutrašnjim delovima uređaja.

Kako se kamenac gomila, mašina troši više energije za zagrevanje vode, a njena efikasnost može da opadne.

Pored toga, u bubnju, fioci za deterdžent i ispod gumene zaptivke nakupljaju se ostaci praška, omekšivača, vlage i prljavštine. Upravo tu nastaju buđ i bakterije koje često uzrokuju neprijatne mirise.

Kako pravilno očistiti veš-mašinu limunskom kiselinom?

Za standardnu veš-mašinu dovoljno je oko 60 grama limunske kiseline, odnosno tri kesice od po 20 grama ili dve do tri supene kašike.

Postupak je jednostavan:

ispraznite bubanj

limunsku kiselinu sipajte u pregradu za deterdžent

uključite program pranja na 60 stepeni sa ispiranjem i centrifugom

sačekajte da se ciklus završi

Ako uređaj dugo nije čišćen, možete koristiti i program na višoj temperaturi.

Za redovno održavanje dovoljno je da ovaj postupak ponavljate jednom u četiri do šest meseci.

Šta se dešava tokom čišćenja?

Tokom rada limunska kiselina postepeno rastvara naslage kamenca sa grejača i drugih unutrašnjih delova uređaja.

Ponekad se mogu čuti neobični zvuci ili lagano kuckanje. To je često znak da se veći komadi kamenca odvajaju i ispiraju iz sistema.

Nakon završetka programa preporučljivo je da pregledate bubanj i gumenu zaptivku i uklonite eventualne ostatke naslaga.

Vrata mašine ostavite otvorena nekoliko sati kako bi se unutrašnjost potpuno osušila.

Ne zaboravite gumenu zaptivku

Jedno od mesta na kojima se najčešće skupljaju vlaga i buđ jeste gumena zaptivka oko vrata veš-mašine.

Čak i kada je bubanj čist, upravo ovaj deo može biti izvor neprijatnih mirisa.

Nakon čišćenja prebrišite zaptivku mekom krpom. Ako su prisutne tamne mrlje ili tvrdokorne naslage, može pomoći i soda bikarbona.

Fioka za deterdžent često krije najviše prljavštine

Mnogi zaboravljaju da redovno čiste fioku za deterdžent.

Vremenom se u njoj nakupljaju ostaci praška, omekšivača i vlage, što stvara idealne uslove za razvoj bakterija i plesni.

Redovno ispiranje fioke toplom vodom može značajno doprineti higijeni cele mašine.

Koliko često treba čistiti veš-mašinu?

Učestalost čišćenja zavisi od tvrdoće vode i načina korišćenja uređaja.

Ako veš-mašinu koristite gotovo svakodnevno, preporučuje se preventivno čišćenje svaka dva do tri meseca.

Kod umerene upotrebe dovoljno je jedno temeljno čišćenje na svakih šest meseci.

Jednostavna navika koja može produžiti vek trajanja uređaja

Redovno uklanjanje kamenca i naslaga ne samo da doprinosi svežijem mirisu veša, već može pomoći i da veš-mašina duže radi bez kvarova.

Mali trik sa limunskom kiselinom traje svega nekoliko minuta, a može doprineti boljem radu uređaja, manjoj potrošnji energije i nižim troškovima održavanja na duže staze.