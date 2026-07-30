U narednih šest meseci četiri horoskopska znaka doživeće promene koje će im uticatiživot.

Ono što se sada dešava ne može da se vrati unazad, jer sve vodi ka njihovoj životnoj sudbini.

Lunarni čvorovi nedavno su prešli u nove znakove, u kojima će ostati do marta 2028. godine. Time je započeo period velikih transformacija u svim oblastima života – od karijere do ljubavnih odnosa.

„Ne paničite ako ljudi odlaze iz vašeg života i ako se neka poglavlja završavaju. Univerzum pravi prostor za nešto mnogo veće“, objasnila je astrolog Eleonor.

Vodolija

Pošto se Severni mesečev čvor sada nalazi u vašem znaku, promene su neizbežne.

„Vaš identitet, izgled, granice i standardi menjaće se tokom narednih šest do 18 meseci“, kaže Eleonor. „Shvatićete da ste prerasli staru verziju sebe.“

Možda ćete promeniti frizuru ili osvežiti garderobu, ali najveći uticaj imaće unutrašnje promene.

„Postaćete mnogo direktniji kada je reč o onome što želite“, dodaje astrolog.

Više nećete pristajati na prijateljstva i veze koje vam oduzimaju energiju, niti ćete dozvoliti da vas drugi tretiraju manje nego što zaslužujete. Kada počnete sebe da shvatate ozbiljnije, i drugi će vas tako doživljavati. Zato zahtevajte poštovanje i pažljivo birajte kome poklanjate svoje vreme i energiju. Ako budete morali da prekinete odnos sa nekim, neka tako bude. Vi se razvijate, a nisu svi predodređeni da vas prate na tom putu.

Lav

Južni mesečev čvor sada je u vašem znaku, a vaš život uskoro ulazi u potpuno novu fazu.

Najveće promene odnosiće se na ljude koji su vam najbliži.

„Tokom narednih šest do 18 meseci upoznaćete nekoga veoma važnog, produbiti postojeću vezu ili konačno napustiti odnos koji vas više ne ispunjava“, kaže Eleonor.

Moguće je da ćete upoznati osobu koja nije vaš uobičajeni tip, ali sa kojom ćete odmah osetiti snažnu povezanost. Možda dolazi iz druge kulture ili živi daleko od vas. Poslušajte svoje srce i ne dozvolite da vas strah spreči da toj osobi pružite šansu.

S druge strane, ako ste dugo bili u toksičnom odnosu, konačno ćete ga ostaviti iza sebe. „Narednih 18 meseci pokazaće vam ko može da raste zajedno sa vama, a ko je voleo samo onu verziju vas od koje je imao korist.“

Koliko god to bilo bolno, time pravite prostor za mnogo zdraviju i srećniju vezu.

Bik

Pred vama je veliki profesionalni zaokret, i krajnje je vreme za njega.

Prema Eleonor, „narednih godinu i po dana potpuno će promeniti ono po čemu ćete biti poznati, naročito ako ste ostajali na sigurnom poslu samo zato što plaća račune, pruža porodici stabilnost ili ostavlja utisak uspeha.“

Možete promeniti karijeru, prihvatiti odgovorniju poziciju ili čak pokrenuti sopstveni posao.

„Karijera koju budete gradili u narednih 18 meseci mora da odražava osobu u koju se pretvarate“, ističe astrolog.

Zato birajte ono što je zaista u skladu sa vama.

To može značiti da ćete razočarati neke ljude. Možda je vaš šef imao drugačije planove za vas ili porodica druga očekivanja. Ipak, sada je vreme da sebe stavite na prvo mesto. Ako budete dosledni svojim ciljevima i odlukama, život vam može krenuti u neverovatno pozitivnom smeru.

Škorpija

Za samo šest meseci vaš život mogao bi da izgleda potpuno drugačije.

Najveće promene odnosiće se na dom i porodični život.

Možete se preseliti, renovirati kuću ili promeniti osobu sa kojom živite. Tokom ovog perioda osećaćete se kao da ste na velikom testu, ali sve će se na kraju pokazati kao korisno za vas.

„Dogodiće se porodična situacija koja će vas naterati da konačno postavite granicu koju dugo izbegavate, ili će vas neko optužiti da ste se promenili zato što više niste svima uvek na raspolaganju“, objašnjava Eleonor.

„Zapravo samo shvatate da ne morate stalno da žrtvujete sebe zarad porodice ili ljubavi.“

Učite kako da svoje potrebe stavite na prvo mesto, a to je jedna od najvrednijih životnih lekcija.

Isto važi i ako ste previše bili posvećeni poslu.

„Sjajna karijera ne znači mnogo ako ne umete da brinete o sebi“, zaključuje Eleonor. Zato se usmerite na ono što vas zaista ispunjava i donosi radost – upravo tu počinju promene koje mogu zauvek promeniti vaš život, piše Your tango.