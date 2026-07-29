Zagrebački Večernji list piše, da ni oni koji su polovinu svog života proveli na Dravi, ne pamte da je reka u Osijeku bila toliko niska. Na Dravi su, kažu, doživeli svašta, ali da će je gotovo moći da je prepešače, još nisu.

A upravo to se ovih dana događa u Osijeku gde se beleži rekordno niski vodostaj Drave budući da je u utorak nivo reke bio na svega186 centimetara što je najniže izmeren vodostaj u istoriji na toj mernoj stanici.

"Pecam ovDe godinama i uvek su kružile priče o jednoj cevi koja se nalazi u reci, a za koju smo zapinjali. Sad je i ona izvirila, a to se nikad nije dogodilo. Svakakve su priče kružile, da se u njoj nalazi bomba, no na kraju je to cev koju je nekad koristila Elektroslavonija, barem tako kažu", ispričao je za Večernji Vladimir Kovač zvani Glista kojem je Drava drugi dom. Uprkos niskom vodostaju, od pecanja ne odustaje iako riba slabo grize.

Večernji piše da je nizak nivo reke otkrio potonule brodove, odbačeno oružje i eksplozive iz ratova, ostatke turskih mostova, ali je zaustavila i plovidbu. U Osijeku je u utorak čak obustavljena plovidba skele koja prevozi putnike s desne na levu obalu Drave jer je protok vode pao na samo 250 kubika vode po sekundi, a treba; bi da bude na 3000.

"Zbog nepovoljnih plovnih uslova privremeno je obustavljENa plovidba kompom (skela). Sigurnost putnika nam je na prvom mestu, pa će u skladu s tim kompa ostati van prometa do stvaranja uslova za sigurnu plovidbu}, saopšteno je iz osječkog Zoološkog vrta Osijek u sklopu kojeg deluje i kompa.

Otežan je i pristup pristaništima za čamce rekli su iz Lučke uprave Osijek. Zbog niskog vodostaja, u Osijeku je i sve manje turističkih brodova.