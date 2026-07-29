Niki Voker (37) iz Glazgova okupila je porodicu i prijatelje u dvorištu svog doma kako bi proslavila rođendan. Među poklonima se našla i ukrasna kutija koju joj je poslala njena 69-godišnja majka Kerol, koja zbog obaveza nije mogla da prisustvuje slavlju.

Balon odneo novac pravo u nebo

Dok je otvarala poklon, Niki nije primetila da helijumski balon nije bio vezan za kutiju. U trenutku kada je podigla poklopac, vetar je naglo dunuo i balon je poleteo u vazduh.

Tek tada su svi shvatili da novčanice nisu bile u kutiji, već pričvršćene za balon. Pred očima okupljenih, poklon vredan 100 funti nestao je u nekoliko sekundi, a niko nije uspeo da ga zaustavi.

Prisutni su najpre ostali u šoku, a zatim su celu situaciju propratili smehom, shvativši da je sve rezultat nesrećnog spleta okolnosti.

"Sve se dogodilo za tren"

Niki je kasnije ispričala da nije stigla ni da reaguje.

Kako je navela, bila je toliko uzbuđena zbog otvaranja poklona da nije ni pomislila da je novac zakačen za balon, umesto da bude smešten u kutiji.

Kroz osmeh je priznala da otvaranje ovakvog poklona napolju, po vetrovitom vremenu, verovatno nije bila najbolja ideja.

Video i fotografije ovog neobičnog peha brzo su privukli pažnju korisnika društvenih mreža. Mnogi su saosećali sa slavljenicom, dok su drugi kroz šalu komentarisali da je njen rođendanski poklon "odlepršao na proslavu nekom drugom".

Jedno je sigurno – malo ko bi očekivao da će jedan običan rođendanski poklon završiti visoko na nebu umesto u rukama slavljenice.