Iako mnogima ovaj trik deluje neobično, stručnjaci objašnjavaju da on zaista može da pruži dodatni nivo zaštite od pojedinih oblika elektronske krađe.

Reč je o jednostavnom rešenju koje ne zahteva nikakvu posebnu opremu, a može da oteža posao kriminalcima koji pokušavaju da iskoriste bežične signale pametnih uređaja.

Kako folija štiti ključeve automobila?

Savremeni automobili sa sistemom za otključavanje bez vađenja ključa koriste radio-signal kojim komuniciraju sa pametnim ključem. Kada se ključ nalazi u blizini vozila, automobil prepoznaje signal i omogućava otključavanje vrata.

Međutim, pojedini lopovi koriste takozvani relejni napad, metod kojim hvataju i pojačavaju signal ključa kako bi automobil "pomislio" da se vlasnik nalazi u neposrednoj blizini.

Aluminijumska folija može da posluži kao jednostavna fizička barijera koja znatno umanjuje ili blokira prolazak radio-signala. Da bi zaštita bila što efikasnija, ključ bi trebalo potpuno umotati, bez ostavljanja otvora kroz koje bi signal mogao da prolazi.

Može li da zaštiti i bankovne kartice?

Sličan princip važi i za platne kartice koje podržavaju beskontaktno plaćanje putem RFID ili NFC tehnologije.

Folija može otežati očitavanje njihovog signala iz neposredne blizine, čime se smanjuje mogućnost da neko pokuša neovlašćeno očitavanje podataka specijalnim uređajima.

Da li je ovo dovoljno?

Iako ovaj trik može da pruži dodatni nivo zaštite, stručnjaci naglašavaju da nije zamena za bezbednosna rešenja namenjena upravo toj svrsi.

Specijalne RFID futrole i novčanici pružaju pouzdaniju zaštitu, dok se vlasnicima automobila savetuje da ključeve kod kuće drže dalje od ulaznih vrata i prozora, kako bi dodatno smanjili rizik od zloupotrebe njihovog signala.

Aluminijumska folija zato može biti korisna kao privremena ili dopunska mera, ali ne bi trebalo da bude jedina zaštita na koju se oslanjate.