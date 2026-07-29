Male rupice na odeći najčešće su znak da su se u vaš ormar uselili tekstilni moljci.

Jednostavni trikovi

Oni mogu ozbiljno da oštete garderobu, tkanine, pa čak i knjige.

Profesionalna krojačica otkrila je jednostavne trikove kako da ih se rešite i sprečite njihov povratak – bez upotrebe jakih hemijskih sredstava.

Omiljeni vuneni džemper ili svilena košulja možda su postali „gozba“ za štetočine koje su u vašem ormaru pronašle savršeno mesto za život. Ipak, nema razloga za paniku – postoji nekoliko prirodnih načina da zaštitite svoje stvari.

Tekstilne moljce posebno privlače prirodna vlakna, poput vune i svile. Njihove larve hrane se vlaknima tkanine i ostavljaju sitne rupice koje vremenom mogu potpuno uništiti omiljene komade garderobe.

Očistite orman

U dom najčešće dospevaju preko kupljene odeće i tkanina, mogu se preneti iz drugih prostorija ili stanova, a tokom toplijih meseci često ulaze i kroz otvorene prozore.

Prvi korak: temeljno čišćenje ormara

Krojačica koja se godinama bavi šivenjem i restauracijom tekstila, savetuje da je najvažnije prvo detaljno očistiti prostor u kojem se odeća čuva.

„Kako biste uklonili jajašca moljaca, ispraznite fioke i ormare i dobro očistite sve površine. Moljci se često razmnožavaju ispod nameštaja, zato ga pomerite i očistite prostor ispod njega“, savetuje ona.

Larve se često skrivaju i u tepisima, pa ih je potrebno redovno usisavati. Ako već imate problem sa najezdom, tepih dobro istresite i ostavite na jakom suncu, jer toplota i sunčeva svetlost mogu pomoći u uništavanju jajašaca i larvi.

Važno je i redovno menjati kesu usisivača.

Lavanda i kedar kao prirodna zaštita

Odeću koju duže vreme ne nosite najbolje je čuvati u dobro zatvorenim kutijama ili vrećama. U ormar možete staviti i vrećice sa lavandom ili komadiće kedrovine.

Njihov snažan miris sadrži prirodna jedinjenja koja tekstilni moljci ne podnose, jer im otežavaju pronalaženje mesta pogodnih za polaganje jaja.

Zbog toga će takve prostore uglavnom izbegavati.

Vrećice sa lavandom i komadiće kedra trebalo bi menjati svakih šest meseci kako bi zadržali dovoljno jak miris i nastavili da deluju, piše thriftyscitcher.