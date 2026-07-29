Razlog nije bila muzika, hrana ili luksuzna vila u kojoj je slavlje organizovano, već potpuno nesvakidašnji način na koji su bili raspoređeni gosti.

Stolovi postavljeni usred bazena

Umesto u dvorištu ili na terasi, organizatori su stolove smestili direktno u bazen, pa su gosti tokom čitave večeri sedeli sa nogama u vodi.

Proslava je bila organizovana u belim tonovima, pa su gotovo svi prisutni nosili belu garderobu.

Posebnu pažnju privukle su žene obučene kao sirene, koje su plivale i pozirale oko stolova, dodatno naglašavajući morsku tematiku događaja.

Mreže podeljene zbog neobične ideje

Dok su jedni oduševljeno komentarisali originalnost organizacije, drugi su smatrali da je ovakav koncept nepraktičan.

Pojedini korisnici kritikovali su angažovanje žena u kostimima sirena, dok su drugi u šali komentarisali da ih više brinu smežurana stopala nakon višesatnog sedenja u vodi.

Upravo je to pokrenulo pitanje zašto se koža na prstima uopšte smežura kada duže boravimo u vodi.

Zašto nam se prsti smežuraju?

Iako mnogi misle da je razlog upijanje vode, naučna objašnjenja pokazuju da je proces složeniji.

Simpatički nervni sistem izaziva sužavanje krvnih sudova u prstima, zbog čega nastaju karakteristični nabori. Smatra se da ova pojava poboljšava prijanjanje i olakšava držanje predmeta u vlažnim uslovima.

Sama pojava je potpuno normalna i bezopasna.

Međutim, ukoliko primetite da su vam koža ili prsti stalno naborani i kada niste bili u vodi, to može biti povezano sa dehidracijom ili pojedinim zdravstvenim stanjima, pa je preporučljivo da se obratite lekaru.

Neobična proslava iz Italije tako je, osim brojnih šala i komentara, pokrenula i zanimljivu raspravu o tome kako naše telo reaguje tokom dužeg boravka u vodi.