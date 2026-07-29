Kako je saopštio taj sud, Danijel Neonov proglašen je krivim za kršenje dela zakona koji se odnosi na "propagandu ekstremističkih organizacija" i prikazivanje obeležja ili simbola čije je javno pokazivanje zabranjeno ruskim zakonima, prenose RIA Novosti.

Prema odluci suda, Neonov je na svom Telegram kanalu objavio fotografiju na kojoj nosi majicu sa simbolikom koja je, kako su ocenile vlasti, slična obeležjima LGBT pokreta.

"Sud je Neonovu izrekao kaznu administrativnog pritvora u trajanju od 10 dana", navedeno je u saopštenju suda.

Ruske vlasti su krajem 2023. godine označile međunarodni LGBT pokret kao ekstremističku organizaciju, čime su zabranile njegovo delovanje i javno prikazivanje njegovih simbola.