Inicijativi su se pridružile zemlje među kojima su Velika Britanija, Nemačka i Japan, a cilj je usklađivanje nacionalnih strategija za razvoj 6G tehnologije godinama pre nego što se očekuje da ona tokom tridesetih godina ovog veka postepeno zameni postojeće 5G mreže.

Partnerstvo predviđa uspostavljanje kontakt tačaka među vladama učesnicama, razmenu tehničkih resursa i postavljanje osnova za komercijalnu primenu 6G tehnologije.

Istovremeno, ono predstavlja deo nastojanja Trampa da Sjedinjene Američke Države zadrže vodeću ulogu u razvoju 6G mreža, nakon što je prošle godine usvojen zakon "One Big Beautiful Bill Act" (OBBBA), kojim je utvrđen okvir za unapređenje bežičnih mreža nove generacije, kao i predsednički memorandum iz decembra kojim je naloženo jačanje diplomatske saradnje sa saveznicima, napominje Politiko.

Američki zvaničnici navode da je cilj inicijative i da predstavlja protivtežu kineskim ambicijama u oblasti telekomunikacija i globalnom uticaju kineskih kompanija Huavej i ZTE.

Vašington smatra da je bliža saradnja sa saveznicima ključna za oblikovanje međunarodnih tehničkih standarda uoči Svetske radiokomunikacione konferencije, koja će naredne godine biti održana u Šangaju, gde će države pregovarati o ključnim odlukama koje će uticati na budućnost bežičnih komunikacija.

Prema oceni američkih zvaničnika, partnerstvo bi moglo da pomogne Vašingtonu da se izbori sa aktuelnim globalnim izazovima, uključujući rat sa Iranom i nezadovoljstvo izazvano Trampovom agresivnom carinskom politikom.

Trka za razvoj 5G mreža prethodnih godina dovela je do oštrog nadmetanja između SAD i Kine zbog pitanja nacionalne bezbednosti.

Vašington je kineske telekomunikacione kompanije označio kao bezbednosni rizik i još od prvog Trampovog mandata pozivao saveznike da ne sarađuju sa kompanijama Huavej i ZTE zbog sumnji u bezbednost njihove opreme.

Istovremeno, američka vlada izdvojila je više milijardi dolara za uklanjanje opreme tih kompanija iz telekomunikacionih mreža u ruralnim delovima zemlje.

Među državama koje su potvrdile učešće u partnerstvu za razvoj 6G tehnologije nalaze se Albanija, Australija, Kanada, Kostarika, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Honduras, Italija, Japan, Letonija, Litvanija, Norveška, Panama, Paragvaj, Filipini, Južna Koreja, Rumunija, Švedska i Velika Britanija.

U zajedničkom pozivu na akciju navodi se da su zemlje učesnice posvećene razvoju otvorenog, interoperabilnog, bezbednog, otpornog i inovativnog globalnog komunikacionog sistema zasnovanog na veštačkoj inteligenciji i efikasnom korišćenju resursa.