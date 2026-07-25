Žena je osamdesetih godina prošlog veka kupila prsten za svega 10 funti, verujući da je reč o bezvrednoj bižuteriji. Nosila ga je godinama, potpuno nesvesna da na ruci ima retki dijamant iz 19. veka.

Tek mnogo godina kasnije odlučila je da prsten odnese kod juvelira na procenu. Tada je usledio šok – stručnjaci su utvrdili da se ne radi o običnom komadu nakita, već o izuzetno vrednom dijamantu od čak 26 karata.

Na aukciji čuvene kuće Sotheby's u Londonu prsten je prodat za neverovatnih 656.750 funti, odnosno oko 772.000 evra, što je gotovo dvostruko više od početne procene stručnjaka.

Zbog izgleda niko nije posumnjao da krije pravo blago

Reč je o dijamantu brušenom u starinskom „jastučastom“ (cushion) obliku, ugrađenom u prsten iz 19. veka. Upravo njegov izgled bio je razlog zbog kojeg decenijama nije privlačio pažnju.

Srebrni nosač vremenom je potamneo, a način brušenja razlikovao se od modernih dijamanata koje danas viđamo u zlatarama. Zbog toga je kamen delovao mnogo skromnije nego što zapravo jeste.

Stručnjaci iz aukcijske kuće objasnili su da su dijamanti iz tog perioda pravljeni da blistaju pod svetlošću sveća, a ne pod jakim LED ili halogenim osvetljenjem koje danas dominira. Upravo zbog toga njegov pravi sjaj dugo nije bio prepoznat.

Vrednost bi u budućnosti mogla još da poraste

Identitet novog vlasnika nije otkriven, ali je poznato da prsten nije kupio privatni kolekcionar, već kompanija iz dijamantske industrije.

Pojedini stručnjaci smatraju da bi njegova vrednost mogla dodatno da poraste ukoliko bi dijamant bio prebrušen u moderniji oblik. Time bi kamen dobio još intenzivniji sjaj i potencijalno dostigao znatno veću cenu na tržištu luksuznog nakita.

Postoji i pretpostavka da je ovaj prsten nekada pripadao bogatoj, pa čak i plemićkoj porodici. Budući da potiče iz 19. veka, nastao je u vreme kada su dijamanti ovakve veličine bili izuzetno retki i rezervisani isključivo za najimućnije slojeve društva.

Ova priča još jednom pokazuje da se pravo blago ponekad može kriti tamo gde ga najmanje očekujemo – čak i među starim stvarima na buvljaku, kupljenim za svega nekoliko funti.