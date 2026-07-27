Jedan kućni DNK test, urađen iz radoznalosti, razotkrio je porodičnu tajnu staru više od tri decenije. Dvojica muškaraca iz američke savezne države Severna Dakota tvrde da su 1988. godine zamenjeni u porodilištu i da su odrasli sa biološkim roditeljima jedan drugog.

Zbog navodne greške, obe porodice podnele su tužbu protiv bolnice u kojoj su dečaci rođeni, tražeći odštetu zbog, kako navode, ozbiljnog medicinskog propusta.

Sve je počelo jednim DNK testom

Kajl Bajlin odlučio je da uradi kućni DNK test kako bi saznao više o svom poreklu. Međutim, među rezultatima se pojavila žena sa kojom je delio veliki procenat DNK, iako nije znao ko je.

Ispostavilo se da je reč o tetki Džeremija Morisona, zbog čega je i on odlučio da uradi genetsko testiranje.

Rezultati su pokazali da su muškarci, prema njihovim tvrdnjama, po rođenju zamenjeni u porodilištu i da je svaki odrastao u porodici onog drugog.

Sumnje koje su postojale godinama

Džeremi kaže da je još kao dete primećivao da fizički ne liči na ostale članove porodice.

Kako je ispričao, bio je jedini plavokosi član porodice, zbog čega je često osećao da se razlikuje od ostalih.

Tek nakon DNK testa i fotografije Kajlovog brata, kaže, mnoge stvari su počele da imaju smisla.

Susreti sa biološkim roditeljima

Nakon otkrića, obojica su upoznala svoje biološke roditelje.

Kako navode, susreti su bili emotivni, ali i veoma neobični, jer pokušavaju da izgrade odnose koji su im bili uskraćeni tokom više od 36 godina.

Iako su razgovarali telefonom, Kajl i Džeremi se još nisu lično upoznali.

Porodice ističu da ovo otkriće nije promenilo ljubav prema ljudima koji su ih odgajali, ali jeste otvorilo brojna pitanja o propuštenim godinama i zajedničkim porodičnim trenucima koje nikada neće moći da vrate.

Tužba protiv bolnice

Porodice su podnele tužbu Okružnom sudu u okrugu Volš, tereteći bolnicu za:

nemar,

medicinski propust,

izazivanje emocionalne patnje,

obmanu.

Traže odštetu veću od 50.000 dolara, kao i suđenje pred porotom.

Bolnica negira odgovornost

Medicinski centar potvrdio je da su oba muškarca rođena u toj ustanovi istog dana 1988. godine i izrazio saosećanje sa porodicama.

Međutim, iz bolnice navode da nisu pronađeni dokazi koji bi pokazali da su njihovi zaposleni odgovorni za navodnu zamenu beba. Dodaju i da, zbog proteka gotovo četiri decenije, više ne postoji kompletna medicinska i kadrovska dokumentacija koja bi mogla da rasvetli šta se tačno dogodilo.

Slučaj će sada biti predmet sudskog postupka, koji bi trebalo da utvrdi da li je zaista došlo do zamene novorođenčadi i ko snosi odgovornost za posledice koje su dve porodice trpele više od tri decenije.