Sa dolaskom visokih letnjih temperatura mnogi primećuju da se hrana u frižideru brže kvari, a računi za struju rastu. Iako se često pretpostavlja da je uzrok samo vrućina, stručnjaci upozoravaju da problem može biti u jednom delu frižidera koji većina vlasnika retko proverava.

Prema navodima proizvođača bele tehnike Beko, istrošena gumena zaptivka na vratima frižidera može značajno uticati na njegov rad, posebno tokom toplijih meseci.

Zbog jednog problema frižider troši više struje

Gumena zaptivka koja se nalazi oko vrata frižidera vremenom može da se istroši i izgubi sposobnost pravilnog dihtovanja.

Kada se to dogodi, topao vazduh iz prostorije ulazi u unutrašnjost uređaja, zbog čega sistem za hlađenje mora da radi jače kako bi održao odgovarajuću temperaturu.

Stručnjaci upozoravaju da takav problem može dovesti do povećane potrošnje električne energije, većeg opterećenja rashladnog sistema i bržeg kvarenja namirnica.

„Jedan od problema koji može da se javi kod frižidera jeste habanje zaptivke na vratima. Istrošena zaptivka može sprečiti pravilno zatvaranje vrata frižidera, zbog čega sistem hlađenja mora jače da radi kako bi hrana ostala sveža“, navodi portparol kompanije Beko.

Dodaje da ulazak toplog vazduha može ozbiljno da optereti sistem hlađenja, naročito tokom vrelih letnjih dana.

Jednostavan test pomoću papira

Dobra vest je da stanje zaptivke možete proveriti za manje od jednog minuta i bez ikakvog alata.

Salah Sun, šefica upravljanja proizvodima u kompaniji Beko UK, preporučuje jednostavan test sa običnim A4 papirom.

„Da biste proverili da li vrata frižidera pravilno dihtuju, koristite list A4 papira. Stavite papir uz gumeni okvir i zatvorite vrata. Kada pokušate da izvučete papir, trebalo bi da osetite otpor. Ako papir lako izlazi, vreme je za zamenu zaptivke“, objasnila je ona.

Zašto je važno reagovati na vreme?

Neispravna zaptivka ne utiče samo na potrošnju struje. Ako frižider ne može da održi stabilnu temperaturu, namirnice mogu izgubiti svežinu mnogo brže nego što je predviđeno, što povećava rizik od bacanja hrane i dodatnih troškova.

Redovna kontrola zaptivki, posebno tokom leta, može pomoći da frižider radi efikasnije, produži vek trajanja uređaja i sačuva hranu od prevremenog kvarenja.

Ako primetite da se vrata ne zatvaraju dobro ili da papir prolazi bez otpora, zamena gumene zaptivke može biti jednostavno i isplativo rešenje koje će sprečiti veće probleme u budućnosti.